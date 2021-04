‘Turizm yatırımlarına ağırlık verilmeli’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, turizm, sanayi ve tarım kenti olan Çorum’un, yatırım alamadığından, iktidar partisinin ilgisizliğinden dolayı küçüldüğünü ve geriye gittiğini belirterek, yarım kalan turizm yatırımlarının bir an önce tamamlanarak hizmete açılmasını istedi.

Turizm Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Tahtasız, Dünyanın merkezi, Hititlerin başkenti, tarih ve turizm cenneti Çorum’un, bu avantajlarını, özelliklerini yeterince değerlendiremediğini ileri sürdü.

“Turizm yolu, barış ve kalkınma yoludur” ifadesini kullanan Tahtasız’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“15-22 Nisan Turizm Haftasını sıkıntılı, pandemi sürecinden dolayı halkın evlerine kapandığı, tedbirlerin ve kısıtlamaların uygulandığı bir süreçte kutluyoruz.

İnsanların birbirini tanıma ve anlamalarına aracılık eden, insanları birbirine kaynaştıran ve böylelikle evrensel barışa da büyük katkı sağlayan turizm; aynı zamanda ülkeler ve toplumlar için yeni ve büyük bir gelir kaynağı da oluşturmaktadır.

Dünyanın merkezi, Hititlerin başkenti, tarih ve turizm cenneti Çorum, bu avantajlarını yeterince değerlendirememiştir. Turizm, sanayi ve tarım kenti olan Çorum, yatırım alamadığından, iktidar partisinin ilgisizliğinden dolayı küçülmekte ve geriye gitmektedir. Çorum, havaalanı ve tren yolu olmayan, buna rağmen kendi insanlarının yatırımlarıyla bölgenin en fazla ihracatını yapan, Kızılırmak Deltasının merkezidir. Kalkınmamızı sağlayacak en önemli unsurlardan birisi, sahip olduğumuz kültürel mirasımızdır. Hititlerin başkenti Hattuşa’ya sahip olan Çorum ilimiz turizmde maalesef çok gerilerdedir. Hattuşa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat direktifleriyle, ilk milli kazılarımızın başlangıç noktasıdır. Ortaköy ilçesindeki Şapinuva ören yeri de büyük bir Hitit kenti olup kazıları hala sürmektedir. İlimiz kültür turizmi için çok önemli alt yapılara sahiptir. Yarım kalan turizm yatırımlarından gündeme taşıdığımız Alacahöyük ve Boğazkale’deki Hitit Köyü projesi, Gölpınar Hitit Barajı rekreasyon projesi ve diğer turizm projelerimizin hayata geçirilmesi büyük bir ihtiyaçtır.

Çorum’da yarım bırakılmış turizm yatırımlarının bir an önce tamamlanarak turizmin hizmetine açılmasını arzu ediyoruz. Zengin kültürel varlıkları, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür ve sanat yapısı ile turizmin her çeşidine imkan sağlayan ülkemizde ve geçmiş uygarlıkları sergileyen doğal bir müze olan Çorum’da turizm bilincini geliştirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Turizm Haftası’nın turizm alanında edindiğimiz yerin sağlamlaştırılmasına ve daha ileriye götürülmesine katkı sağlamasını diliyorum. Turizm hizmetle büyüyen, sevgiyle gelişen ağaçtır. Turizm yolu, barış ve kalkınma yoludur. Turizm insanları kaynaştıran en kuvvetli sevgi bağıdır.”