‘Türk milleti 2022’ye ümitle bakıyor’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, 2022 yılının Türk milletine ve insanlık alemine başta sağlık olmak üzere, huzur ve mutluluklar getirmesi temennisinde bulundu.

Zorlu bir yılın birlik içinde geride bırakıldığını ifade eden İl Başkanı Karapıçak, salgın ve doğal afetler nedeniyle yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dilerken, maddi kayıpların devlet eliyle hızlıca giderilip yaraların sarıldığını söyledi.

Karapıçak, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Lider Ülke Türkiye’ hedefi doğrultusunda Cumhur İttifakı olarak içeride ve dışarıda amansız bir mücadele verilmekle birlikte, mücadelemizi sabote eden, ülkemizin zaafını kollayan, rehavetini gözleyen iç ve dış odaklar 2021 yılında da boş durmamışlar, şer faaliyetlerinden vazgeçmemişlerdir. Milli birliğimize ve beraberliğimize sistemli saldırılar hem ekonomik hem de siyasi olarak devam etmiştir. Bu süreçte Milli bekamıza yönelik saldırı ve suikastlar azimle, sabırla, akılla, cesaretle ve milli dayanışmayla engellenmiştir.

Siyasal kriz çıkarmak, kutuplaşmayı tırmandırmak, gönül ve vicdan köprülerini tahrip etmek için devreye girenlerin karanlık teşebbüsleri artarak devam etmiştir.

Tüm bunlara rağmen Türk milleti 2022 yılına ümitle bakmaktadır. Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları milli birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla bozamayacaklardır.

Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak olan 2022 yılında bölgesinde hakim güç olan Türkiye Cumhuriyeti gücüne güç katarak inşallah Türklüğün mührünü cihana vuracaktır.

Kamu kurumlarının kapılarında kaybettikleri haysiyet ruhsatını aramak için tertip ve tezgah içinde olanlara Türk milleti en kalıcı, en okkalı demokratik cevabı 2023 yılının Haziran ayında verecektir.

Türkiye’nin 2023 vizyonuna kast etmek isteyenler mahcup ve mağlup olacaklardır.

2022 yılında zilletin yeni oyunları dış destekle ortaya çıkacak olsa da, Türk milleti bu oyuna düşmeyecek, milli birlik ve diriliş ruhu ayağa kalkarak ülkesine, bayrağına, bağımsızlığına, vatanına sahip çıkacaktır.

Yeni yılda Covid-19 salgınından kurtulmamız, ekonomik normalleşmenin taban bulması; huzur, barış, güven ve istikrarımızın kökleşmesi, terörün ve bölücülüğün kökünün kazınması Allah’tan dileğimdir.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2022, 17:00