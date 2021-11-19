Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetmeye talibiz’

FATİH BATTAR

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti’nin 5.kuruluş yıl dönümü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Limon Kafe ve Restoran’da gerçekleştirilen toplantı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, parti yöneticileri katıldı.

İYİ Parti olarak 4 yılı geride bıraktıklarını ve 5.yılı kutladıklarını belirten Özsaçmacı; “İyi Parti eğer 2017 yılında kurulmamış olsaydı bugün Türkiye’nin durumu ne olurdu bunu da kamuoyuna bırakıyorum.” dedi

6 aylık bir partiyken seçime girdiklerini ve yüzde 10’luk barajı geçtiklerini anlatan Özsaçmacı;

“2018 yılında daha 6 aylık bir partiyken, halkımıza kendimizi yeni yeni tanıtmaya başlarken, bir erken seçime girdik ve ilk seçimde yüzde 10 barajını geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan bir siyasi parti olduk.” diye konuştu

Türkiye’nin şu anda bir ekonomik kriz içinde olduğunu ve iktidarın artık yönetemez ve iş yapamaz hale geldiğini ifade eden Özsaçmacı, İYİ Parti’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetmeye talip olduğunu söyledi.

‘YARIN İKTİDAR OLACAKMIŞ GİBİ EYLEM VE PLAN YAPIYORUZ’

Yarın iktidar olacakmış gibi eylem ve planlar yaptıklarını dile getiren Özsaçmacı;

“20 yıllık iktidarın gerçekleştirmiş olduğu icraatlar nedeniyle ülke yönetilemez hale geldi. Mevcut iktidar 2002 yılında halkın büyük çoğunluğunun teveccühünü kazanarak başa geldi ama o gün söylediği söylemlerin bugün daha fazlasıyla mukabele edildiği görülmektedir. Bugün yaşamış olduğumuz ekonomik kriz 2001 yılı krizinden daha derin. İktidarın yanlış politikaları nedeniyle faiz, enflasyon ve geçim sıkıntıları hat safhaya çıktığı görülmektedir. Bugün çiftçilerimiz tarlasını ekemeyecek duruma geldi. Ülkemiz üretimle ilgili sıkıntılar yaşamaktadır. Dolar ve Euro artabilir, asıl mesele sizin paranızın ne durumda olduğudur. Eğer ülkede üretim yoksa sizin paranızın bir değeri olmuyor. Üretimi yapan güçlü bir ülke olsaydık, bu duruma düşmezdik. 20 yıllık iktidar artık yönetemez, iş yapamaz hale geldiği görülüyor. Olası seçimde İYİ Parti Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetmeye taliptir. Yarın iktidar olacakmış gibi eylem ve planlarımızı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı