‘Türkiye’nin buhrandan çıkışı için yeni bir büyüme ve paylaşma stratejisi gerekiyor’

M.BURAK YALÇIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin içinde bulunduğu buhrandan çıkabilmesi için yeni bir büyüme ve paylaşma stratejisine ihtiyacı olduğunu belirterek, “Biz bu çerçevede dört başlıkta yapılması gereken dört temel stratejiyi belirledik ve kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), Ekonomi Masası heyeti, Çorum’da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Ticaret Sanayi Odası’nda gerçekleşen toplantıda konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisinin iyi yönetilemediğini söyledi

Türkiye'deki ekonomik durumu tespit etmek amacıyla 2018 yılında Ekonomi Masası'nı kurduklarını ifade eden Faik Öztrak, ekonomideki sorunların koronavirüs salgınıyla daha da büyüdüğünü belirterek, “Koronavirüs salgınıyla geçmişteki iki kriz birleşince ülkede ciddi bir buhran yaşamaya başladık. 2013'te zirve yapan ekonomide gayrisafi yurtiçi hasıla 1 trilyon dolara yaklaştı. 953 milyar dolardı. Ondan sonra hızla aşağı düşmeye başladı. 2020 sonunda 717 milyar dolara kadar indi. Geçen sene sadece bir yılda kaybettiğimiz gelir, kırk küsur milyar dolar. O günden bugüne kaybettiğimiz ise 241 milyar dolar. Kişi başına baktığımızda aynı dönemde 3 bin 983 dolar kaybettiğimizi görüyoruz” dedi.

Türkiye'de 2015 yılından sonra üst üste yapılan seçimlerin de Türk ekonomisindeki disiplinde gevşemeye neden olduğunu dile getiren Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye'de ekonomi yönetimi 2020 yılında değişti ancak yeni yönetim de hatalar yaptı. Ekonomi yönetiminin değişiminin üzerinden 4 ay geçti. “Kapsamlı bir program koyacağız” denildi ama hala ortada bir şey yok. Cuma günü inşallah bir program göreceğiz ancak benim o konuda çok fazla umudum yok. Bu programın da bol miktarda zam, vergi ve vatandaşa yük getirecek diğer düzenlemelerle ağırlaştırılmış bir program olacağını düşünüyorum. Halbuki bütün dünya şunu söylüyor. Bütçeden belli destekler verdiklerini ancak desteklerin hızlı kesilmesiyle ekonomideki toparlanmanın bozulacağını söylüyorlar ancak biz yapılan hatalar nedeniyle erken kesmek zorunda kaldık.”

Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelle çok daha iyi yerde olması gerektiğini vurgulayan Öztrak, “Sanayisi, ihracatçısı, esnafı son derece dinamik. Çok mükemmel coğrafi konumumuz var. 4,5 saatte 50'den fazla ülkeye ulaşabiliyoruz. Ulaşabildiğimiz ülkelerin toplam gayri safi yurtiçi hasılası 20 trilyondan fazla. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında bizim burada olmamamız lazım. Bu, çok kötü yönetildiğimizi gösteriyor. Bunun için Türkiye'yi bu sıkıntıdan çıkarabilmek için çözümlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Belirlediğimiz tedbirleri sizlere dosyalar halinde dağıtıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin içinde bulunduğu buhrandan çıkmasının son derece kolay olduğunu söyleyen Öztrak, “Biz CHP olarak sorunlara çözüm üretiyoruz. Geçmişte bu ülkeyi defalarca krizlerden çıkarmış kadrolar bugün Cumhuriyet Halk Partisinde iş başında, başta Genel Başkanımız olmak üzere. Bu ülkeyi buhrandan çıkarmak için güvene ihtiyaç var, güven için de yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyaç var” diyerek sözlerini tamamladı.