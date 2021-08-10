M.BURAK YALÇIN

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a geldi. Basın toplantısında konuşma yapan Kavaf, Türkiye'nin yaralarını saracak, problemlerine çözüm üretecek iyileştirme gücüne, potansiyeline ve kadrolarına sahip bir parti olduklarını belirtti.

Parti merkezinde basın toplantısı düzenleyen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Türkiye'nin sorunlarının çözümü olduğuna ve bu sorunların demokratik teamüllerle çözülmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Türkiye’de yerli, milli ve beka kavramlarının içinin boşaltılırak siyasetin alanının iyice daraltıldığını ifade eden Selma Aliye Kavaf, “Maalesef ülkenin sorunlarına kalıcı ve demokratik sorunlar üretilemiyor. DEVA kadroları olarak sorunların çözümleri olduğuna inanıyoruz. Bu çözümlerin mutlaka demokratik teamüller içerisinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin çabuk iyileşme gücü olduklarını dile getiren Kavaf, bu potansiyele sahip kadrolarının olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Siyaseten kadrolarımız ve ekibimizle yola çıkmış olmamızın nedeni bu. Bu nedenle çıktığımız yolculuğu anlamlı buluyoruz. Türkiye'nin çabuk iyileşme gücüyüz. Türkiye'yi değiştirecek, dönüştürecek, Türkiye'nin yaralarını saracak, problemlerine çözüm üretecek iyileştirme gücüne, potansiyeline ve kadrolara sahibiz. Bu anlamda teşkilatlarımızla yoğun olarak partimizi, kendimizi ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna dair yapmak istediklerimizi anlatıyoruz.”

Türkiye'nin potansiyeli yüksek genç nüfusa sahip olduğunun da altını çizen Kavaf, “Genç nüfus ve potansiyelle Türkiye'nin yaralarını hep birlikte hızla sarabiliriz ve daha gelişmiş, müreffeh, huzurlu bir Türkiye'de hep birlikte yaşayabiliriz. Siyaseten çıktığımız yolculuğun kısaca özeti bu” diye konuştu.

Bir basın mensubunun göçmenlerle ilgili sorusunu da cevaplayan Kavaf, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bir ülkenin öncelikli görevi sınırların güvenliğini sağlamaktır. Sınırlar yol geçen hanına döndü. İnsanlar kafileler halinde geçiyorlar. Bu bir güvenlik meselesidir, tehdittir. Gelen insanların kim, ne olduğunu bilmiyoruz. Afganistan’da iç savaş var. Taliban’ın ölüm listesinde olan insanlar can havliyle gelebiliyor olabilirler ama bunlar ne kadar ayırt ediliyor bilemiyoruz. Bu insanların tabiki imkanlar ölçüsünde insanı bir muameleye tabii tutulması gerekir. Devletin görevi sınır güvenliğini sağlayıp, göçü kontrol haline almaktır.”

Konuşmanın ardından partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.

Toplantıda DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, İç Anadolu Bölge Koordinatörü Esra Kadriye Aygün, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Batı Karadeniz Koordinatörü Essum Saat Arslan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucusu Rojhad Ölmez ve partililer de hazır bulundu.