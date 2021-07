Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan İl Başkanı Agah Karapıçak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, vatanını, milletini, bayrağını seven herkesin otağı olduğunu söyledi. Cumhur ittifakının başarısı için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Karapıçak, "Bir günümüzü bile boş geçirmeden, her günümüzü insanımızı kazanmakla, Cumhur İttifakının başarısına ortak etmekle geçireceğiz. Geleceğe daha sağlam yürümek için bugün safları her zamankinden daha sıkı tutacağız." dedi.

Türkiye için Cumhur ittifakının ne kadar önemli olduğunu herkese anlatmaya devam edeceklerini belirten Karapıçak, "Küskünümüz, kırgınımız kalmayacak. Liderimizi ve hedeflerimizi, Cumhur İttifakının önemini halkımıza fert fert anlatacağız." diye konuştu.

2023 hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Karapıçak, "Ayağındaki prangalardan kurtulmuş, kendi kabuğunu kırmış ve dünya siyasetine yön verebilecek kudrete erişen, Türk milletinin son yurdu olan ülkemizin özellikle son dönemlerde verdiği mücadeleyi anlatacağız. Muhalefetin sanal gündemler oluşturarak dizginlemeye çalıştığı 2023 hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Karapıçak, "Unutmayınız ki, birlikte başaracağız. Tuzakları beraberce bozacağız. 2023 yılında lider ülke Türkiye’ye ulaşacağız. El birliği yapacağız, güç birliği yapacağız, Türkiye’ye zırh olacağız.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 20:42