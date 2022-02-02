Vargeloğlu görevi bıraktı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, görevi bıraktığını açıkladı.

DEVA Parti İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, 26 Haziran 2020 tarihinde Genel Başkan Ali Babacan’dan aldığı Kurucu İl Başkanlığı görevini bugün itibariyle bıraktığını belirtti.

Teşkilat içinde gerekli gördüğü değişimin Genel Merkez tarafından engellendiğini ifade eden Vargeloğlu, görevi bırakmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“26 Haziran 2020 tarihinde Sayın Genel Başkanım Ali Babacan’dan Kurucu İl Başkanlığı görevini aldım. İnsanların hayatlarında ‘iyi ki’ler ve ‘niye ki’ler vardır. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ı tanımak benim hayatımın ‘iyi ki’lerindendir.

Bugüne kadar bir şeyler yapmaya çalıştım ama siyaset bana sadece çalışmanın yetmediğini öğretti. Görev aldığım bu sürede başardıklarım da oldu, başaramadıklarım da… Başardıklarım kamu vicdanındadır. Başaramadıklarım ise teşkilat içindeki değişimi gerçekleştirememektir.

Genel Merkezimizin direktifleri ile çok hızlı kurmuş olduğum il teşkilatımda, çalışma imkânım kalmayan kişi ve gurupları, 3 ay önce parti genel merkezimize iletmiş olmama rağmen bazı genel merkez yetkilileri tarafından değişim engellenmiştir.

Gelinen noktada süreci uzatmak bana ve sırf O’nun için siyasete girdiğim, çok sevdiğim Ali Babacan ve kurduğu DEVA Partisi’ne zarar verecekti. Bu nedenle 29 Aralık 2021 tarihinde Genel Merkez yetkililerinden görüşme talep ettim ve kendilerine görüş ve taleplerimi ilettim.

Görev yaptığım süre içinde doğrularım için korkmadan mücadele ettim, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim.

Bu dönemde başta bana güvenen Genel Başkanım Ali Babacan, Genel Başkan Yardımcım Teşkilat İşleri Başkanım Sadullah Ergin, Genel Merkez Kurucum Sami Topbaş, Genel Başkan Yardımcım Selma Aliye Kavaf ve en önemlisi güler yüzü ile bizi benimseyen Çorum halkına, şahsıma gösterdikleri teveccüh ve ilgiden dolayı güzide basın mensuplarına çok teşekkür ederim.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022, 17:29