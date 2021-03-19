Vargeloğlu: ‘İktidar, kaybettiği belediyeleri cezalandırıyor’

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Danıştay'ın belediyelerle ilgili bir kararını eleştirdi.

Danıştay’ın, Ticaret Bakanlığı’nın ‘belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi’ yetkisinin belediye başkanlarından alınıp belediye meclisine devri düzenlemesini onaylamasını eleştiren Vargeloğlu, “Belediye başkanlarının yetkilerini kısıtlamaya yönelik bu karar siyasidir. Muhalif belediyelerin çalışmasını engelleme çabasından ibaret olan bu kararı reddediyoruz. Siyasi iktidar kaybettiği belediyeleri cezalandırma politikalarından vazgeçmelidir.” dedi.

Vargeloğlu, Danıştay kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi;

“Yerel seçimlerde büyükşehirlerde yaşadığı kayıpların ardından belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden ele alınması, belediyelerin borçlanmasına süre sınırı getirilmesi, imar başta olmak üzere bazı yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi için çalışmalar başlatan iktidar partisinin belediye başkanlarının yetki alanını kısıtlayan bir kararı Danıştayca onaylanmış oldu.

‘KARARIN HUKUKİLİĞİ TARTIŞILMALI’

İktidara soruyoruz; yıllarca kullanmakta hiçbir sakınca görmediğiniz yetkileri, seçim kaybedince mi rakiplerinize haram kılıyorsunuz? Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisleri başta olmak üzere birçok belediyede meclis çoğunluğu sizde olmamış olsaydı, Bakanlık yine bu düzenlemeyi yapar, Danıştay da bunu onaylar mıydı? Adalet terazisinin ayarını bozarak yaptığınız bu müdahaleler ne zaman son bulacak?

Bu kararın, siyasi irade ile uyum çabası içerisinde, hukukun zorlanarak verildiği açıktır. Bu karar, ilgili kurulda bazı üye değişikliklerinin ardından gelmiş ve aynı konudaki bazı Yargıtay kararlarıyla da açıkça çelişmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda belediye başkanlarının görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesi belediyeye bağlı kuruluşları belediye başkanının yöneteceğine dair açık hüküm yer almaktadır.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 19:08