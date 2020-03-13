‘Vicdan ve namusun ortak haykırışı’

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edilişinin 99. yıldönümünü kutladı.

“Bütün varlık ve hayat haklarımız tahrip edilmiş, vatan tecrit, ordular terhis edilmişken, İstiklal Marşımız Türk milletinin dirilişini müjdelemiştir.” diyen Karapıçak, her satırıyla milli ruha tercüman, milli hissiyat ve özlemlere refakat eden İstiklal Marşı’nın, millet vicdan ve namusunun ortak haykırışı olduğunu söyledi.

Karapıçak, açıklamasına şöyle devam etti: “Merhum şairimiz Akif’in muazzam ve destansı duyuş, hissediş ve odaklanışıyla kurtuluşumuzun amaç ve arayışı dizelere dökülmüştür. Korkma seslenişi; manen ayaklanışın özü, madden toparlanışın özgüveni, öz değerlerimizden kopup gelen tarihi beyanı olmuştur. Türk milleti sanal korku dağları çıkaranlara, felaket tellalığı yapanlara asla aldırış etmeyecektir.

“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak." Evet, Türk milleti korkmuyor, sanal korkulukları, korku dağlarını önümüze çıkaranlara asla aldırış etmiyor, etmeyecektir. Ocağımız tütecek, şafaklarda yüzen al sancak istiklalimizin timsal ve emsalsiz şerefi olarak sonsuzluğa doğru dalgalanacaktır.

Milli birlik ve beraberliğimizi, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşı, istiklal mücadelesini geleceğe taşıyan ve bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz ‘milli mutabakat metni’dir.

Milletimizin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milli marş olarak kabul edilişinin 99. yıldönümünü kutluyor; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum.” (Haber Merkezi)