‘Ya Anadolu Aslanı ya da kedisi olacağız’

FATİH AKBAŞ

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, basın mensupları ile iftarda buluştu. Anitta Otel’de yapılan programda AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, havaalanı, demiryolu, devlet hastanesi ve yollara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ahlatcı, söz verdikleri projelerin hayata geçmesi için yönetimiyle birlikte çalışacaklarını söyledi.

Mahalli İdareler seçimlerinde çok yoğun şekilde çalıştıklarını ve Çorum için hayırlı olacak bir sonuçla neticelendiğini belirten Yusuf Ahlatcı, “17 yıldır dalgalanan AK Parti bayrağı Çorum’da seçimden sonrada dalgalanmaya devam ediyor” dedi.

‘HER BAKANA HAVAALANI TALEBİMİZİ İLETTİK’

Çorum’u büyütmenin yollarını aradıklarını kaydeden Ahlatcı, “Bunun içinde şehrimize her gelen bakandan havaalanı istedik. Seçim döneminde Çorum ilk gelen bakan olan Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’na havaalanı talebimizi ilettik.

Kendisi Gençlik ve Spor Bakanı olduğunu hatırlatarak ‘bu ulaşım yatırımı’ dedi. Biz de ileride havaalanı ve demiryolu konusu gündeme geldiğinde desteğini istediğimizi belirttik” şeklinde konuştu.

‘YA ANADOLU ASLANI YA DA KEDİSİ OLACAĞIZ’

Sözlerine, Çorum’a demiryolu ve havalimanını neden istediklerini açıklayarak devam eden Ahtlatcı, “Çorum büyükşehir olmuş üniversiteli öğrenci sayısı 20 bin değil, 100 bine ulaşmış, otomobil devleri büyük yatırımcılar fabrika açmış, gelişmiş bir sanayi istiyoruz. Ulaşımı olmayan hiçbir yerde sanayi gelişemez. Çorum haritasını sürekli yanımda taşıyorum. Haritayı açıp baktığımızda Çorum’da ne havaalanı ne demiryolu var. Samsun’dan çıkan tren yolu bile sanki Çorum’u es geçiyor. Çorum’un ihracatı 894 milyon dolar. Örneğin, Yozgat’ın ihracatı 10 milyon dolar. Amasya’nın ihracatı 110 milyon dolar. Büyükşehir olan Samsun’un ihracatı 634 milyon dolar yani Çorum’dan daha az. Biz kendimizi küçük göremeyiz. Ulaşımı olmayan bir il gelişemez. Biz ‘Anadolu Kaplanı’ olarak yola çıktık. Biz ya ‘Anadolu Kaplanı’ olacağız ya da ‘Anadolu Kedisi’ olacağız. Ben AK Parti İl Başkanı olarak Anadolu Kedisi olmaya razı değilim” ifadelerini kullandı.

‘HAVAALANI İÇİN BİRİNCİ AĞIZDAN MÜJDEYİ ALDIK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum ziyaretinde demiryolu müjdesini verdiğini hatırlatan Ahlatcı, “Demiryolu yatırımı elde. İkinci ve daha önemli talebimiz havaalanıdır. Biz Çorumlular olarak Ankara ve İstanbul’a uçmak için değil, kargo taşımacılığı için havaalanı istiyoruz. Samsun, Amasya, Sinop, Yozgat, Tokat, Kastamonu’ya havaalanı yapılırken Çorum’a neden yapılmadığını sorgulamak hakkımız. Ulaştırma Bakanımızı ziyaret ettik. Havaalanı gündem oldu. Bu konuda inanılmaz mesafe kat ettik. Seçim döneminde yapılan havaalanı açıklamaları bazılarında boş vaat izlenimi uyandırmış olabilir. Seçimden önce ne dediysem seçimden sonra hepsini yapmanın peşindeyim. Ama arkamda Çorum’un desteği lazım. Ulaştırma Bakanımıza Çorum ziyaretinde Şehit Erol Olçok Havalimanı ismiyle maket uçak hediye etmiştim. Sayın Bakanımız o maketi görüp soranlara Çorum’a havaalanı açacaklarını söylüyormuş. Havaalanı birinci ağızdan müjdeyi aldık. Bunu il başkanlığımda başarabilirsem Çorum’un evladı olarak başka beklentim yok. İkinci mesele karayolu ağımız oldu. Çorum’un çevre ilçeleri ile karayolu ağının durumu iyi değil. Osmancık, İskilip, Ortaköy yolu başta olmak üzere tüm karayolu ağımızda çalışma başladı” dedi.

Son günlerde gündemde olan yeni devlet hastanesi açılması, hastane önüne altgeçit yapılması ve acemi birliği ile ilgili son gelişmeleri de basınla paylaşan Ahlatcı sözlerine şöyle devam etti:

HASTANE ÖNÜNE ALT GEÇİT YAPILACAK

“Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi önünde yaşanan yoğunluk kazalara davetiye çıkarıyor. Günlük 17 bin kişi hastaneye geliyor. Yol standartlara uygun değil. Tam bu alanın karşısı Güney Kampüsü olacak. Ulaştırma Bakanımızdan hastane önünde Ankara-Çorum istikametinde dalma kavşak yapılmasını talep ettik. Bu konuda Karayolları Genel Müdürü’ne talimatı verdi.

ESKİ DEVLET HASTANESİ YENİDEN AÇILACAK

Geçmişte Devlet Hastanesi neden kapatıldı anlamakta zorlanıyorum. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerini 3 basamakta veriyor. Birinci basamak aile hekimleri, 2. basamak devlet hastanesi, üçüncü basamak ise üs düzey bizdeki eğitim araştırma hastaneleri yer alıyor. 2. basamak sağlık tesisi olmayınca vatandaş Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gidiyor. Bir profesör günlük 250 hastaya bakıyor. Sağlık Bakanımızdan özellikle istirham ettik. Bayramdan sonra Sağlık Bakan Yardımcımız beraberinde bir ekiple gelecek. Hastanenin eski blokları yıkılacak, yeni olan C blok 250 yataklı yeni devlet hastanesi olarak hizmet verecek. Sağlık Bakanımızdan sözü aldık. Aksi takdirde eğitim ve araştırma hastanesi sağlık hizmeti veremeyecek hale gelecek. Devlet hastanesi Çorum’a yeniden kazandırılacak.

PET/CT CİHAZI GELECEK

Ayrıca kanser vakalarının tespitinde önemli olan PET/CT cihazının Çorum’a kazandırılması için çalışma başlattık. Bu cihazda Çorum’a kazandırılacak.

Çorum’da ölüm oranlarında kanser üst sıralarda yer alıyor. Ankara ve Samsun illerine sevk var. Bu cihazla kanser vakalarının teşhis ve tedavi sorunu çözülecek.

ÇEŞMEÖREN YİBO ACEMİ BİRLİĞİ OLUYOR

Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile görüştük. Askerlik Kanunu bu ay çıkacak. Şeker Fabrikası yanında bulunan Çeşmeören YİBO’yu acemi birliği olarak tahsis ettik. En az 3 bin kişi kapasiteli olacak.

SAVUNMA SANAYİ HEYETİ GELECEK

Bayramdan sonra Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Çorum’a savunma sanayi heyeti gönderecek. Üretilen bazı savunma sanayi ürünleri Çorum’a getirilecek. Sanayicilerle yerli ve milli sanayiye üretim konusunda çalışma yapılacak. Bu ziyaret yan sanayi açısından önemli olacak. Çünkü Devlet 10 yıl alım garantisi veriyor.

Ramazan ayından sonra İçişleri, Adalet ile Çevre ve Şehircilik Bakanlarımızdan randevu talep ettik. Köy yolları, adalet yatırımları ele alınacak. Önceliğimiz, hayalimiz ve bütün mesaimi harcayacağım meseleler havaalanı ve devlet hastanesidir. Çocuklarımız için, çevre illerde olup biz de olmayan yatırımların kazandırılması için, pastadan payımızı almak için mücadele edeceğiz.”

AK Parti İl Yönetimi olarak Ramazan ayında iftarları vatandaşlarla birlikte yaptıklarını belirten Ahlatcı, “30 yönetim kurulu üyemiz ayrı ayrı her gün farklı bir evde iftar yapıyorlar. 30 gün sonra 1500 ailemizle iftarda buluşmuş olacağız. Ramazan’ın ruhuna bunun daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca belirlediğimiz 300 ihtiyaç sahibi çocuğa da yönetimi kurulumuzla birlikte bayramlık alacağız” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlacı, sözlerini iftar davetine katılan tüm basın mensuplarına teşekkür ederek tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 17:19