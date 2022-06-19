Yakup Taş güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Yeniden Refah Partisi 2. Olağan İl Kongresi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Yakup Taş yeniden İl Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Dün akşam Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Genel Başkan Başdanışmanı Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, bazı muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede partililere hitaben bir selamlama konuşması yapan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, kongreye katılanlara teşekkür ederek, “2018 yılında Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin dizinin dibinde çıktığımız bu yolda gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden çalıştık, çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu hınca hınç dolan salondan bütün mazlumlara ve ezilenlere sesleniyorum. Korkar mı Nemrud'un ateşinden İbrahim olursa insan. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan” dedi.

Yakup Taş’ın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Ahmet Aslan, Ali Bulut, Ali Hasdemir, Ali Osman Tortum, Ali Yağcı, Alper Aydoğdu, Aykut Gürbüz, Celal Dilber, Durmuş Batman, Emre Turgut, Emrullah Gelgör, Fatih Çeten, Fatih Çetin, Fatih İpek, Ferhat Yeğen, Hasan Demir, Hıdır Arslan, Hüseyin Bozok, Hüseyin Şahinbaş, Hüseyin Uğur, İlyas Keleş, Kamil Şengül, Mehmet Karadağ, Metin Karaduman, Mithat Şahin, Muhammed Emin Zorlu, Murat Taştemürlü, Mustafa Demiral, Mustafa Tortum, Mehmet Akif Alagöz, Nuri Kuşçu, Orhan Eliaçık, Osman Bakır, Oğuzhan Nartok, Ömer Karslı, Reha Kürkçü, Rüştü Şimşek, Selami Kökten, Talip Lambacı, Vasfi Yumlu.”

Disiplin kuruluna Nurullah Uysal, Hüseyin Şahin, Alim Yeğen, Şaban Çeten ve Bayram Varlı seçilirken, büyük kongre delegeleri ise Yakup Taş, Yasin Güler, Ferhat Yeğen, Serkan Uzunkaya, Hamit Akman, Nihat Öksüz, İbrahim Kır ve Ali Osman Aksoy’dan oluştu.