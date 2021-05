‘Yanlış yönetimin faturası esnafa kesiliyor’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, ağır ekonomik koşullar ve salgın sürecinin yanlış yönetilmesi ile birlikte ülkenin yönetilemez bir hal aldığını söyledi.

Bu yanlış yönetimin faturasının da her defasında esnafa kesildiğini kaydeden Özsaçmacı, “Kapatıyor, açıyorsun, kapatıyor susuyorsun, bir avuç azgın müteahhitte sağlanan destek esnafımıza neden yansımıyor?” diye sordu.

Esnafa kapalı olan yasak olan her şeyin AK Parti temsilcilerine serbest olduğunu vurgulayan Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şöyle konuştu:

“Kıymetli hemşerilerim; Ağır ekonomik koşullar, salgın sürecinin yanlış yönetilmesi, ülkemizin de yönetilemez bir hal aldığını üzülerek görmekteyiz.

Sayın iktidar ve şinnek temsilcileri her gün genelge yayınlayarak yönetmeye çalıştığınız her geçen gün karmaşık hale gelen kurallar ve uygulamalar, yabancı ülke vatandaşlarına sağladığınız turizm serbestliğini kendi esnafından mahrum ederek ne yapmaya çalışıyorsunuz.

Esnafımız insanımız daha ne kadar aşağılanacak, yanlış yönetimlerinizin faturasını esnafa kesmekten ne zaman vaz geçeceksiniz. Kapatıyor, açıyorsun, kapatıyor susuyorsun, bir avuç azgın müteahhitte sağlanan destek esnafımıza neden yansımıyor. Ne oldu bu ciro kaybı desteği vardı? Kaç esnaf faydalandı bu destekten? Esnaf odası ve muhasebecileri ararsanız faydalanılamayan bir destek olduğunu anlarsınız. Esnafa çiftçiye koy peşin vergi, yandaşa aktar bütün geliri…

Esnaf adına soruyorum, esnafa kapalı olan yasak olan her şey, neden ak partinin şinnek temsilcilerine serbest. Esnaf ne yapacağını bilemez halde. Yarın açıyor mu, açmıyor mu? Hazırlık yapıp, olmayan parasından borca harcama yapsın mı, yapmasın mı?”