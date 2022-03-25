‘Yarım bırakılan yatırımların takipçisiyiz’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AKP iktidarı tarafından verilen birçok sözün yerine getirilmediğini, Çorum’da başlayan çok sayıda yatırımın yarım bırakılarak çürümesine, atıl kalmasına zemin hazırlandığını, kamu kaynaklarının heba edildiği gibi ilin de geleceğinin karartıldığını, bütün bunlar yetmezmiş gibi ayakları yere basmayan, yerine getiremeyecek sözler verildiğini, vatandaşın kandırılmaya, oyalanmaya devam edildiğini söyledi.

‘AÇILIŞI YAPILAN 25 FABRİKA NEREDE VE NE ZAMAN YAPILDI?’

Tahtasız, geçtiğimiz günlerde Çorum’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Çorum’un son dönemde sanayide büyük atılımlar yaptığını ifade ederek, 320 milyon TL yatırımla tamamlanan, 650 kişiye istihdam sağlayan 25 fabrikanın açılışını gerçekleştirdiklerini belirtmesine bir anlam veremediklerini kaydetti.

Açılışı yapılan 25 fabrikaların birçoğunun iki - üç yıl önce açılan fabrikalar olduğunu, bunun da Bakanın twitter hesabındaki videoda görüldüğünü söyleyen Tahtasız, “Bizler elbette ki ilimizin gelişmesinden, büyümesinden, kalkınmasından yanayız. Her seçim öncesi Çorum’a ziyarete gelen bakan ve başbakanlar açılan fabrikaları yeniden açmayı gelenek haline getirdi” dedi.

‘VERİLEN SÖZLER NEREDE KALDI?’

2018 seçimlerinde Çorum’a acemi birliği sözü verildiğini hatırlatan Tahtasız, “2022 yılındayız. Hani nerede acemi birliği? Çimento Fabrikasını özelleştirdiniz, sonra da satılmasını, kapatılmasını sağladınız. Şeker Fabrikasını özelleştirdiniz. İktidarınız döneminde Çorum’a kaç tane devlet yatırımı olan fabrika yaptınız? İş insanlarının, özel müteşebbisin yaptığı yatırımları sahiplenmek kolay. Kendi yaptığınız bir yatırımı gösterin. Daha önce açılmış fabrikayı yeniden açmak marifet değildir, asıl marifet Çorum’un hak ve hukukunu korumak, istihdam sağlamak, devlet yatırımlarını kazandırmaktır” ifadesini kullandı.

Çorumlular’ın yıllardır AKP iktidarının temsilcileri tarafından “hızlı tren projesi Çorum’a hayırlı olsun” müjdesiyle karşılaştığını, seçim meydanlarında, basın toplantılarında, açılış ve temel atma törenlerinde sürekli demiryolu müjdesinin verildiğini, ancak her ne hikmetse Çorumluların özlemi olan bu yatırıma bir türlü kavuşamadığının altını çizen Tahtasız, Çorum’un iki milletvekilinin birbiri ile çelişen açıklamalar yapmasının kafaları karıştırdığını kaydetti.

Tahtasız, “Geçtiğimiz hafta içinde AKP Genel Merkezinde Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun gündeme getirmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kırıkkale-Delice-Çorum-Samsun YHT ve Demiryolu yapım ihalesinin 2023 yılı içinde yapılacağını açıklamıştı. Ardından da AKP Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, demiryolu ihalesinin 2023 yılından önce yapılacağını ‘müjde’ olarak duyurdu. Vatandaş şimdi kime inanacak?” ifadesini kullandı.

Çorum’da bir çok yatırımın yarım bırakıldığına dikkati çeken Tahtasız, verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Çorum’un geleceğine ışık tutacak olan; Çorum Havaalanı, hızlı tren hattı, Samsun – Çorum – Mersin yük tren hattı, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs ve Güney Kampüs, Acemi Birliği, Çorum Polis Okulu, Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi, Çorum Organize Sanayi Bölgesi – şehir merkezi arası raylı sistem gibi temel yatırımların henüz gelmediğini, yıllardır söz verilmesine ve pandemi döneminde birçok olumsuzluk yaşanmasına rağmen yıkılan Çorum Devlet Hastanesi’nin yerine yenisinin yapılmadığını, Çorum Onkoloji Hastanesinin geciktirildiğini anlatan Tahtasız, Çorum Belediye hizmet binası, Çorum Spor Salonu, Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı ve Hitit Köyü projelerinin de yarım bırakılarak milli bütçenin, kamu kaynaklarının heba edildiğini belirtti.

Tahtasız, “Boğazkale Emirler Köyü Tarımsal Sulama Göleti ve Gök Yakup Deresi Göleti, Dodurga – Alpagut fosseptik tesisi, İskilip Meslek Yüksek Okulu, İskilip Derekargın Göleti, İskilip Redif Kışlası, İskilip Kalesi restorasyonu, Mecitözü – Figani Köyü Beke Kaplıcası, Mecitözü Geykoca Göleti, Mecitözü Kozören Tarımsal Sulama Göleti, Oğuzlar Atıksu Arıtma Tesisi, Oğuzlar Yağmurdere Göleti, Osmancık Obruk Dutludere Sulama Projesi, Osmancık Dereboğazı İçme Suyu ve Arıtma Tesisi, Sungurlu Topuz Köyü Dere Islah Çalışması gibi daha bir çok yatırım tamamlanmayı, hizmete açılmayı bekliyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı bulunan, halkın parası oluşturulan milli bütçenin çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz. Yarım bırakılan yatırımların sonuna kadar takipçisi olacağız”dedi.

‘SAHİPSİZ BIRAKILAN İŞ DÜNYASINI YÜREKLİ YATIRIMLARINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUZ’

Dünyanın merkezi Çorum’un ihracatın da merkezi olduğunu vurgulayan Tahtasız, Çorum’un 20 yıldır sahipsiz olduğunu, beklenen, özlenen ve olmazsa olmaz yatırımların bir türlü kazandırılamadığını açıklayarak, hızlı tren, yük treni ve havaalanı başta olmak üzere diğer tüm yatırımların CHP iktidarıyla birlikte Çorum’a kazandırılacağını söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya, Çorum’u ihracat şampiyonu yapmaya devam eden iş insanlarını tebrik eden Tahtasız, “Çorum, yürekli iş insanlarımız sayesinde adını duyuruyor, geleceğe hazırlanıyor. İş dünyamızın beklentileri CHP iktidarında karşılanacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorum ziyaretinde söz verdik, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz yapacağız. Tüm olumsuzluklara zor koşullara rağmen bize bu başarıları yaşatan sanayici, müteşebbis, iş insanlarımıza teşekkürler” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)