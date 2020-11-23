Yeniden Refah 2. yılını kutluyor

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş, partisinin 2.kuruluş yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Bundan 2 yıl önce, 23 Kasım 2018 Cuma günü Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın liderliğinde ve 99 Kurucu Üyesinin imzalarıyla Yeniden Refah Partisi’nin kurulduğunu hatırlatarak açıklamasına başlayan Yakup Taş, “Partimizi kurduğumuz gün Ankara'da, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin dizinin dibinde çekmiş olduğumuz besmele ile yola revan olduk. Yeniden Refah Partimiz'i kurarken binlerce yol arkadaşımızla birlikte yaşadığımız heyecan, merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız'ın 1969'da başlattığı yürüyüşün ilk adımlarının heyecanı ile aynı heyecandı. Partimizi kurduğumuz o gün, mazlumların kurtuluş ümidinin yeniden yeşerdiğinin müjdesi olan tarihi bir gündü.

Partimizi kurarken, yola çıkarken zorlukları biliyorduk. Nasıl engellerle karşılaşacağımızı, hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı, bu yolun uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu, bu yolda yürümenin zor ve zahmetli olduğunu biliyorduk. Bütün bu zorluklara rağmen, ülkemiz ve milletimiz büyük sıkıntılarla karşı karşıya iken, beka sorunu yüksek sesle dile getiriliyorken, ekonomik sorunlar milletimizin adeta belini büküyorken elbette seyirci kalamazdık. İslam coğrafyası işgal altındayken, Müslümanlar eziliyor ve katlediliyorken, Akdeniz'in ve Ege'nin serin sularında küçücük yavrularımız can veriyorken elbette duramazdık. Bütün bu zorluklara karşın sabrın, mücadelenin, kararlı olmanın, azmetmenin, cihat şuuruyla çalışmanın, Milletimiz'i, bütün mazlum Müslümanları ve bütün ezilmişleri maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarma heyecanının, imanın ve inancın karşısında beşeri hiçbir gücün duramayacağını da biliyorduk ve bu şuurla yola çıktık” dedi.

İki yıldır büyük bir heyecanla sürdürdükleri çalışmalarda, Türkiye'nin ihtiyacı olan samimiyete, nezakete, yalnızca vatan ve millet için çalışma anlayışına, en kıymetli manevi mirasa, tertemiz bir geçmişe sahip olan Yeniden Refah Partisi’nin, milletin gördüğü büyük teveccühe şahitlik ediyor olmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını kaydeden Taş, “Partimizin kurulduğu günden bu yana tüm Anadolu'yu karış, karış geziyor, milletimizle buluşuyoruz. Kapısına kadar gittiğimiz insanlarımız yakamızda bulunan rozetimizi görünce hasretle bize sarılıyor. Yeniden Refah Partisi ve Dr. Fatih Erbakan ismini duyunca bizleri sevgi ve muhabbet ile kucaklıyor, efsane Milli Görüş hizmetlerine duydukları özlemi ifade ediyorlar. Bu azim ve inançla yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, hak ve adaletin hakim olacağı yeni bir dünya hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Partimizi kurduğumuz günden bugüne kadar Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın liderliğinde, ülkemizin karşı karşıya olduğu bütün sorunlarla ilgili görüş ve düşüncelerimizi sadece eleştiri boyutunda değil, çözüm önerilerimizi ve somut projelerimizi de aktararak ifade ettik. Ekonomik krizden, İstanbul Sözleşmesi'nin yol açtığı sosyal sorunlara, işsizlikten, eğitimde yaşanan sıkıntılara, Kıbrıs'tan, Akdeniz'de karşı karşıya olduğumuz tehlikelere kadar birçok konuda, doğruya gönül rahatlığıyla doğru, yanlışa da kararlılıkla yanlış diyerek düşüncelerimizi aziz milletimizle paylaştık. Sadece eleştiren değil, Milli Görüş zihniyetiyle çözümü açıkça ortaya koyan bir siyaset anlayışıyla hareket ettik. Başta "Milli Kaynak Paketleri-1" kitabımız olmak üzere hazırladığımız tüm projeleri titiz çalışmalarla hazırladık ve tüm milletimizle paylaştık. Tüm bu projeleri geliştirirken hedefimiz yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmektir. Milli ve manevi değerlere bağlı, eğitimli ve donanımlı gençliğimizle, anne ve baba olmanın değerini bilen, yeni nesilleri yetiştirecek en sağlam yapının aile olduğunun bilincinde olan milletimizle, refahın ve kalkınmanın üretmekle mümkün olduğunu bilen sanayicimizle, çiftçimizle yeniden büyük Türkiye hedefine ulaşacağız, ekonomik ve teknolojik bakımdan güçlü Türkiye'yi hayata geçireceğiz.

Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız'ın 1997 senesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 54 Hükümetinin Başbakanı olarak kurduğu "D-8 Organizasyonuma bugüne kadar gereken önemi vermeyen ve Avrupa Birliği'ne üye olma hayali peşinde koşan dış politika anlayışını terk edeceğimizi, önce D-8'i canlandıracağımızı, sonrasında nihai hedefimizin 57 Müslüman ülkenin bir araya getirilerek oluşturulacak olan "D-60 Organizasyonumu, yani İslam Birliği'ni kurmak olduğunu her platformda dile getirdik ve bu hedefe Yeniden Refah Partisi iktidarında ve Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığımda ulaşılacağını ifade ettik. Bugün Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasının mutluğu içerisindeyken, Mescid-i Aksa'nın esaretinin hüznünü yaşamaya devam ediyoruz. Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını sevinçle karşılarken, Doğu Türkistan, Suriye, Yemen ve Filistin'deki kardeşlerimiz için gözyaşı dökmeye devam ediyoruz. Sadece mazlum Müslümanların değil, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya tüm ezilmişlerin acı feryatlarını duymaya devam ediyoruz.

Aylan bebeğin acısı dinmeden, Akdeniz'de alabora olmuş tekneye tutunmuş Afrikalı annenin "bebeğim nerede" çığlıklarıyla sarsılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Tüm bu acı gerçeklerin reçetesi olan "D-60" öncülüğünde oluşturulacak "Yeni Bir Dünya" hedefi için çalışıyoruz. Yeniden Refah Partimiz; yeniden büyük Türkiye'nin mimarı olacak kadroları, İslam Birliği'ni kuracak iradeyi ve yeni bir Dünya'yı inşa edecek lideri ve vizyonu bünyesinde barındırmaktadır. Bu inanç, bu gayret, milletimizin teveccühü ve en önemlisi Rabbimiz'in yardımı ile bu hedeflere ulaşmak elbette mümkün olacaktır. Yeniden Refah Partimizin 2. kuruluş yıldönümünde, bugüne kadar büyük fedakarlıklarla çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm üyelerimize, partimize gösterdikleri büyük teveccüh dolayısıyla aziz milletimize, sonsuz teşekkürler ediyoruz. Yeniden Refah Partimizin öncülüğünde 'yeniden büyük Türkiye' hedefine ulaşılmış olan, adalet, refah, huzur ve barışın hakim olduğu, yedi milyar insanın kul haklarının teminat altına alındığı 'yeni bir Dünya'nın kurulmuş olduğu nice kuruluş yıldönümlerinde buluşabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.”