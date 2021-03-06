Yeniden Refah Partisi'nde görev değişimi

 Yeniden Refah Partisi, Çorum Merkez İlçe Başkanlığı'na Yasin Güler atandı.

Yeniden Refah Partisi'nde görev değişimi

FATİH BATTAR

 Yeniden Refah Partisi, Çorum Merkez İlçe Başkanlığı'na Yasin Güler atandı. 2019 yılından bu yana Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nı yürüten Ferhat Yeğen’in yerine Yasin Güler getirildi.

Yasin Güler'e Yetki Belgesi'ni Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan verdi. Törende Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mehmet Aşıla, İl Başkanı Takup Taş da hazır bulundu. 

Görev değişimi ile ilgili bir açıklama yapan Mehmet Aşılla; "Yeni başkan Yasin Güler’i tebrik ediyor, Ferhat Yeğen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte iktidara yürüyoruz inşaallah." ifadelerini kullandı.

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