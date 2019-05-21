Yeniden Refah’a yeni Kadın Kolları Başkanı

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Kadın Kolları başkanlığına Seda Özdemir atandı.

Atama yazısını Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’dan alan Özdemir, “Bu hareketin kalbi kadınlardır’ anlayışıyla bu yolda beraber yürüyeceğimiz, Milli Görüş davasını hep bir adım öne taşıyacak rahmetli Nermin Erbakan hanımefendi gibi sabırla, sevgiyle, merhametle yanımızda yer alacak zafere inanmış Milli Görüş yolcularını bekliyoruz. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.” diye konuştu.

Seda Özdemir kimdir?

Sakarya doğumlu olan Seda Özdemir, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olup, yan dal olarak Anadolu Üniversitesi Adalet mezunudur.

Evli ve bir çocuk annesi olan Özdemir’in siyasi hayatının başlangıcı Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anlama ve anlatma sunumu yapmasıyla başladı.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 17:26