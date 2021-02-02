Yeniden Refah’tan siftah parası

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Gençlik Kolları, Ahilik geleneğini yaşatmak için üzerinde 1 TL bulunan kağıtları Mobilyacılar Sitesi’nde dağıttı.

Geçmişten gelen bu güzel geleneği devam ettirmek istediklerini söyleyen Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Tufan ve yönetim kurulu üyeleri, dükkan kapılarına siftah parası bıraktılar.

Başkan Tufan, “Geleneğimizde ‘siftah parası’ olarak geçen ve unutulmaya yüz tutmuş bu değerimizi yeniden yaşatmaya başlıyoruz. Gününüz bereketli, kazancınız daim olsun. Siftah bizden, bereketi Allah’tan.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 10:08