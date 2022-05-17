Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Doğan oldu

Zafer Partisi’nin Çorum’daki teşkilatlanma çalışmalarını tamamlanmasının ardından ilk kongresini de gerçekleştirdi. Zafer Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığına Yasin Doğan seçildi.

Mahmut Akaydın İş Merkezi’ndeki İl binasında yapılan Zafer Partisi Merkez İlçe kongresinde ilk olarak divan heyeti seçildi. Tek liste ile yapılan kongrede, Zafer Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığına Yasin Doğan seçilirken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Mustafa Kılıç, Lüffi Ekici, İbrahim Arda Kurtaran, Yılmaz Kök, Serkan Ünver, Sefa Çenesiz, Seyfullah Çoban, Nadir Özkan, Mücahit Çalık, Burak Salih Emniyet, Emine Esra Daldal, Ömer Samet Ceylan, Mehmet Arslan, Fatih Işık, İsa Çeten.” Ayrıca İl Kongresinde Merkez İlçeyi temsil edecek 53 delegede belirlendi.

Oy birliğe Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Yasin Doğan ve yönetim kurulu üyelerini kutlayan İl Başkanı Bedii Onan, kongre sonunda yaptıkları açıklamada, Çorum’da kısa sürede teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, kongreye katılan üyelerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022, 18:00