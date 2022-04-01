Zafer Partisi sahaya indi

M.BURAK YALÇIN

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, dün parti merkezinde basın mensupları ile bir araya geldi. İl ve merkez ilçe parti yönetimini belirlediklerini belirten Bedii Onan, Zafer Partisi olarak sahaya indiklerini ifade etti.

Gazi Caddesi’nde Küçük Ev karşısında bulunan parti binasında gerçekleşen programda İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Karaçam, Ahmet Nevzat Tecimer ve Saim Balcı da hazır bulundu.

Programda kısa bir açıklama yapan Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, basın mensuplarına partilerinin misyon ve vizyonlarından bahsetti.

Teşkilatlanma çalışmaları hakkında da bilgi veren Bedii Onan, İl ve merkez ilçe parti yönetimini belirlediklerini 5 ilçeye de atama yaptıklarını söyledi.

Onan ayrıca sahaya indiklerini ve vatandaşın dertlerini birebir görüşerek dinlemeye başladıklarını da kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, 18:58