Zeydan Karalar’a Çorum leblebisi hediye ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, 31 Mart yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına Millet İttifakı’nın adayı olarak seçilen Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret etti.

Yeni Çorumspor’un Serik Belediyespor’la oynadığı Play-Off final maçını izlemek için beraberinde İl Yönetim Kurulu üyesi Güngör Atak’la birlikte Adana’ya giden CHP İl Başkanı Tüfekçi, burada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Ziyarette Karalar’a görevinde başarılar dileyen Tüfekçi, ayrıca kendisine Çorum leblebisi hediye etti.

Tüfekçi ve beraberindekileri sıcak ve samimi bir ilgiyle karşılayan Başkan Karalar ise, Yeni Çorumspor’a Serik Belediyespor karşısında başarılar diledi. Zeydan Karalar ayrıca, CHP İl Başkanı Tüfekçi’nin de genç ve dinamik bir başkan olduğunu ifade ederek, kendisiyle tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.