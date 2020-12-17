‘Zor günler geçiren esnafa daha fazla destek verilmeli’

FATİH AKBAŞ

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu üyesi Çorum İl Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, partisinin il teşkilatı ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.

Gelecek Partisi’nin 12 Aralık 2019 tarihinde kurulduğunu ve 1.yaşını kutladığını kaydeden Rumi Bekiroğlu, parti olarak hak ve özgürlükler ile ekonominin önemine dikkat çektiklerini ve Türkiye için parlamenter sistemin gerekli olduğunu dile getirdiklerini söyledi.

İnsanları bölen değil birleştiren, kardeşlik hukukunu amaç edinen bir parti olduklarını ifade eden Bekiroğlu, “Türkiye’de bulunan her kesimin temsil edildiği bir partiyiz. Bunun nedeni ise her kesimin derdini siyaset içinde rahatlıkla dile getirebilmeleridir” dedi.

Koronavirüs pandemisi döneminde özellikle esnafların zor günler geçirdiğini vurgulayan Bekiroğlu, “Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu 23 Mart’ta yaptığı açıklamada pandemi döneminde zor günler geçiren esnafın destek adı altında borçlandırılmamasını tam tersine hibe verilerek desteklenmesi gerektiğini söyledi.

O zaman bu teklifi dikkate almayan iktidar bugün hibe vereceğini açıkladı. Ancak verilecek hibe miktarı 5 milyar lira olarak açıklandı. Biz bu rakamın az olduğunu ve daha da artırılması gerektiğini belirtiyoruz. Bu yardımlarda eşitlik ilkelerine göre hareket edilmelidir” şeklinde belirtti.

Çorum Belediyesi’nin Gazi ve İnönü Caddeleri’nde hayata geçirdiği bisiklet yolu projesine de eleştiride bulunan Bekiroğlu, “Belediye ‘ben yaptım oldu’ anlayışı ile hareket edemez. Bu tür projelerde esnafın görüşleri alınmalıdır. Esnaf bu karardan geri dönülmesini istiyor. Ayrıca Belediye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Halk Müziği yarışması düzenliyor. Bu yarışmaya ayrılacak kaynak pandemiden dolayı zor günler geçiren esnafa aktarılmalıdır, sosyal yardımlara harcanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bekiroğlu, eski Devlet Hastane binasının yeniden açılmasını ilk olarak kendilerinin temmuz ayından gündeme getirdiğini ancak aradan aylar geçtikten sonra tartışılmaya başladığını söyledi.

Şu günlerde görüşmelerin sürdüğü asgari ücret ile ilgili de değerlendirme de bulunan Bekiroğlu, asgari ücretin net 3300 lira olarak belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü ise Belediye’nin Gazi ve İnönü Caddeleri’nde ücretli park uygulamasına geçme kararına tepki göstererek, bu tür kararların esnafla istişare edilerek alınması gerektiğini ifade etti.

Ziyarete Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Levent Batman, İl Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Külcü’de katıldı.