19 hasta iyileşerek taburcu edildi

Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Koronavirüs tedavisi gören 19 kişi iyileşerek taburcu edildi.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada Koronavirüs testleri pozitif çıkan 19 hastanın, yoğun tedavi sonucu pozitif olan testlerinin yeniden yapılan test sonucu negatif çıktığı için taburcu edildiği açıklandı.

Çorum’da geçtiğimiz günlerde 48 Koronavirüs vakası olduğu açıklanmıştı. Bugün güzel haber Çorum Valiliği’nden geldi. Valilik 19 kişinin iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Böylelikle Çorum’da vaka sayısı 29’a düştü.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2020, 12:32