26 günlük yoğun bakım savaşını kazandı

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Koronavirüsten dolayı 26 gündür yoğun bakımda yatan bir hasta sağlık personellerinin alkışlarıyla servise çıkarıldı.