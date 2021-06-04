30 Haziran'da yıkılıyor

Çorum’un uzun süredir gündeminde yer alan konulardan biri olan eski devlet hastanesi yerine yapılacak olan yeni hastane ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da yapılacak olan devlet hastanesi için eski hastanenin 3 bloğunun yıkımı ile ilgili ihale tarihinin belli olduğunu açıkladı. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan eski devlet hastanesi binası yıkım ihalesinin 30 Haziran’da yapılacağını açıkladı. Uzun yıllar Çorumlulara hizmet veren eski hastanenin A, B ve D bloklarının yıkımı ile ilgili süreçte hazırlıkların tamamlandığını anlatan Ceylan, binaların yıkım ihalesinin 30 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu.Eski hastanenin yerine yenisinin yapılacağını bildiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yıkımın ardından yeni hastane ile ilgili çalışmaların başlayacağını vurguladı. Ceylan, yeni hastanenin 200 yataklı olacağını ve içerisinde her türlü ihtiyacın karşılanacağı tıbbi cihazların, ameliyathanelerin, polikliniklerin ve diğer ihtiyaç duyulan birimlerin yer alacağını kaydetti.

Ceylan, hastanenin tefrişatıyla birlikte en kısa süre içerisinde Çorumluların hizmetine sunulacağını bildirdi.