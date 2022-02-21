FATİH BATTAR

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Merkezi bahçesinde inşaa edilen ve ilk etabı tamamlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin ikinci etabının temeli dualarla atıldı.

Merkez tamamlanınca Kemoterapi, PET, Nükleer Tıp, İyotlu Tedavi ve Linac Tedavileri uygulanacak.

2020 yılında İl Özel İdaresi tarafından ilk etap çalışması tamamlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin ikinci etap için ihale edilmesinin ardından çalışmalar başladı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine inşa edilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin temel atma törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Sinan Zehir, Borsa Başkanı Naki Özkubat ve Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile hastane personeli katıldı.

Yaklaşık 30 milyon TL’ye ihale edilen Onkoloji Merkezi 320 günde tamamlanacak. Tüm Onkolojik alanlar tek merkezde toplanağı Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde Kemoterapi, PET, Nükleer Tıp, İyotlu Tedavi ve Linac Tedavisi uygulanacak merkez ile Ankara ve Samsun’da tedavi gören aylık 100 hastanın ve ailesinin sevkinin önlenmesi ve çevre illerden de sevk alması planlanıyor.

Merkezde ayrıca kemoterapi, radyoterapi, nükleer tıp gibi tüm işlemler aynı merkezden yapılacak.

Törende programın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı; “Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ile hem ilimize hem de bölge illere hizmet verilecek ve böylelikle kanser hastalarının il dışı sevklerinin önüne geçilecek. Donanımlı sağlık ekibimiz ile birlikte Çorum ve çevre illere uzun yıllar hizmet verecek bir merkezin Çorum’a kazandırılmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Merkezimiz toplam 4 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Binada toplam 76 oda 15 adet özel tedavi alanı olacak. 1.etabı 2020 yılında İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan merkezimizin ikinci etap çalışması başlayarak bu yıl içinde hizmete sunulması planlanmaktadır.” dedi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın konuşmasında Çorum Belediyesi olarak sağlığıa ve sağlık çalışanlarına verdikleri desteklerden bahsederek; “Tüm dünya olduğu gibi ülkemizde zor zamanlardan geçiyor. Her sektör her alan bir takım sıkıntılar yaşadı ama en çok sıkıntıyı sağlık çalışanları yaşadı. Çorum Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olduk. Koronadan önce de sonra da hastanemizde ne zaman ihtiyaç varsa yanlarında olduk. Pandemi sürecinde filyasyon ekiplerine araç desteğini hiçbir zaman esirgemedik. 1 yılı aşkındır da filyasyon ve aşı ekiplerine Çorum Belediyesi olarak destek veriyoruz. Hastanemizin bütün personellerini ücretsiz olarak taşıyoruz. Birlik ve beraberlik olduğu sürece başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz.”diye konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise konuşmasında Çorum’a kanser hastaları için böyle bir merkezin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek; “En büyük zenginlik sağlıktır. Ben de bir kanser hastasının yakını olarak onkolojik tedavilerin zorluklarını, onkoloji hastalarının sıkıntılarını yakınen biiliyorum. Geçmişte Ankara’yı yol etmiştik. Çorum’da böyle bir tedavi merkezinin yapılacak olmasını önemsiyorum. Merkezimiz sadece Çorum’a değil, bölge illere de hizmet edecektir. Merkezimizin Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulunuyorum.” şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya; “Çorum için tarihi bir gün. Çorumlular olarak her birimizin bir yakını kanser hastası. Bazen Ankara’ya, bazen İstanbul’a, bazen Samsun’a bu tedavi için gidip-geliyoruz. Yıllarca Ankara’yı yol ediyoruz. Hastalarımızın bu dönemde morale, aile sıcaklığına ihtiyacı varken, gurbette zorlu süreçten geçiyor. Gerçekten biz bunu yaşadık ve o hastaların durumunu çok iyi anlıyoruz. Rabbim bu hastalığı kimseye vermesin. İlimizde bu hastalık için tanıdan tedaviye kadar her türlü aşamanın gerçekleşeceği, insanlarımızın başka illere gitmeyeceği merkezimizin Çorum’a kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi

AK Parti Çorum Milletveki Ahmet Sami Ceylan da birinci önceliklerinin sağlık olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Bu tür tedavi merkezlerinin Allah yokluğunu göstermesin ama yolumuzu da düşürmesin. Bizim birinci önceliğimiz sağlık. Bu konuda Çorum olarak da iddialıyız. Çorum’u sağlıkta bölgenin yıldızı yapacağız dedik. Bu noktaya da geldik. Bu konuda taleplerimizi hiçbir zaman geri çevirmeyen Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim ölçeğimizde olan hiçbir ilde böyle bir merkez için. Tüm bölge için büyük bir yatırım. ”

Vali Mustafa Çiftçi de konuşmasında koronavirüs salgınına dikkat çekti. Açıklanan rakamların Çorum açısından tehlikenin geçmediğini gösterdiğini aktaran Vali Çiftçi, “Tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Aşılarını yaptıranlar mutlaka hatırlatma dozlarını yaptırsınlar. Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 85-90’u aşı yaptırmayan veya hatırlatma dozu yaptırmayanlardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Aşılanma oranları hakkında da bilgi veren Çiftçi, şunları söyledi: “İlimizde 18 yaş üstü vatandaşlarımızdan 1. ve 2. doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 84.7. Türkiye ortalamasına yakın rakamdayız. 1. ve 2. doz aşısını yaptırmış 12 yaş üstü vatandaşlarımızın oranı ise yüzde 79. Bu noktada da iyiyiz. İlimizde aşılanma oranları yüksek ama vaka oranları da yüksek. Bugünlerde test veren her 5 vatandaşımızdan 2’si pozitif çıkıyor. 2 senelik pandemi sürecinde 1619 vatandaşımız hayatını kaybetti.”

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 19:26