‘40 yaşından sonra her kadın yılda bir defa Mamografi çektirmeli’

FATİH BATTAR

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen ‘Meme Kanserinde Bilinmesi Gerekenler’ konulu konferansta konuşan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Bozkurt, 40 yaşından sonra bütün kadınların yılda bir defa mamografi çektirmesi gerektiğini söyledi.

‘HER 8 KADINDAN BİRİNDE MEME KANSERİ GÖRÜLÜYOR’

Meme kanserinin kadınlarda en fazla görülen kanserlerden biri olduğunu belirten Bozkurt, dünyada her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını kaydetti.

Meme kanserinin bütün dünyada en sık görüldüğü yaşın 45-55 yaş arası olduğunu aktaran Bozkurt, “Ülkemizde ise 35-45 yaş ile 55-65 yaş gruplarında sıkça görülüyor. Sadece kadınlarda değil, erkeklerde de %1 oranında meme kanseri görülmektedir.” dedi

Meme kanserinin bugün dünyada tedavi konusunda en çok ilerleme gösterilmiş kanserlerden biri olduğuna dikkat çeken Bozkurt; “Meme kanseri hangi aşamada olursa olsun çok başarılı tedavi imkanları var.” diye konuştu

Meme kanseri hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Betül Bozkurt; kadınların her ay kendi kendilerini meme muayenesi etmeleri gerektiğini belirterek; “Kadınların bir aynanın karşısına geçip, ellerinin yukarıya kaldırarak memedeki değişiklikleri gözlemlemesi gerekiyor. Bu hareketleri düzenli olarak yapan bir kişi memesindeki değişikliği kendisi fark edecek.” dedi

‘NE KADAR ŞİŞMANSAK O KADAR RİSK ARTIYOR’

Meme kanserinde kilo ve beslenmenin önemine de vurgu yapan Bozkurt; “Ne kadar şişmansak o kadar risk artıyor, o yüzden fiziksel aktivete çok önemli. Sağlıklı kilo almak ve bu kiloda kalmak çok önemli. Meme kanserinde beslenme, onkolojik hastalıklarda çok önemli bir faktördür. Meme kanseri tanısı konulmuş bir hasta, önceki beslenme alışkanlıklarını bırakıp yeni bir başlangıç yapmalıdır. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki. Birinci ve en önemli kural alkol alışkanlığına tamamen veda etmekle başlar. İkinci en önemli kural ise doymuş yağ gurubunda olan yağlardan, kuyruk yağı ve bu gruptaki yağlarla yapılmış gıdalardan kaçınılması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Ailede kanser olan kişiler varsa daha uyanık olunması gerektiğini belirten Bozkurt; “Mutlaka bir sağlık çalışanından yardım alınması gerekiyor. Eğer ailenizde meme kanseri çıkmış biri varsa ondan 10 yıl önce doktora başvurmalısınız. Doktor kontrolüne başlamalısınız. 40 yaşından sonra da her kadın yılda bir kez Mamografi çektirmeli, ultrasonla tarama yaptırmalı ve doktor muayenesinden geçmeli.” şeklinde konuştu

‘MEME KANSERİNDE EN ÖNEMLİ ŞEY FARKINDA OLMAK’

Ekim ayının Meme Kanseri farkındalık ayı olduğunu belirten Bozkurt, meme kanseri için en önemli şeyin farkında olmak olduğunu kaydederek; “Erken tanı hayat kurtarır. Meme kanserinde ne kadar erken yakalanırsa o kadar sağ kalım o kadar fazla oluyor.” dedi

Konuşmasında meme kanserinin belirtileri ve tedavisinden de bahseden Bozkurt şunları söyledi;

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

Elle muayene edildiğinde ele gelen bir kitle hissedilmesi.

Elle muayene edildiğinde koltukaltında ele gelen kitle hissedilmesi. Meme ucunun içe çökmesi. Meme ucundan şeffaf ve kanlı sıvı gelmesi. Meme yüzeyinde kızarıklık oluşması. Memede kaşıntı. İki meme arasında görülen boyut farkı. Meme yüzeyinin pürüzlenmesi. Memede ödem oluşması. Meme ucundaki değişiklikler (kabuklanma ve soyulma). Memede ve meme ucunda görülen renk değişikliği İleri evrelerde meme yüzeyinin tamamen tahrip olması (yara oluşumu). Memede hissedilen ağrı. Meme kanserinin diğer organlara yayılması (ileri evre). Memede yanma hissi meme kanseri belirtileridir.”

Konferansa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, hastane personeli, hasta ve hasta yakınları katıldı.