55 yaş üstüne aşılama başlıyor

Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan çağrıda bulundu. Bakan Koca, "Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Koronavirüs aşılama programında yeni safhaya geçildi. Son dakika haberine göre aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek.