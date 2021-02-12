65 yaş üstüne aşılama başladı

Sağlık çalışanları için ikinci doz aşılamanın ardından bugünde 65 yaş üstü için ilk doz Covid aşısı uygulaması başladı.

Türkiye'de 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında ilk dozlarını olan sağlık çalışanları, 28 gün sonrası ikinci doz aşılarını olurken, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler da sisteme tanımlandı.

Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 65 yaş üstü kişiler, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak.

Aşı sırası gelenlerin 60 yaş üstündeki eşleri de randevu alabilecek.