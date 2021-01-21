89 yaşındaki Hanım nine evinde aşı oldu

M.BURAK YALÇIN

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da 85 yaş ve üstündeki kişilere evinde koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı. Çorum’da da yaşayan 89 yaşındaki Hanım Büyükcindil’e evinde koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı.

Koronavirüs ile mücadelede yürütülen aşılama programı kapsamında, Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi’nde yaşayan 1932 doğumlu 89 yaşındaki Hanım Büyükcindil’e evinde koronavirüs aşısı uygulandı.

Hanım Büyükcindil’in oğlu Mustafa Büyükcindil salgından korunmak için herkesin aşı olması gerektiğini belirterek, “Bende sıram gelince aşımı vurunacağım. Aşı uygulamasından çok memnunuz. Herkesin de vurunması lazım” dedi.

Aşılama ekibinde bulunan Toplum Sağlığı Merkezi doktorlarından Merve Savur da 85 yaş üstü aşı vurunmak isteyen vatandaşların alo 182 ya da MHRS sistemi üzerinden randevu almaları gerektiğini ifade ederek, “Aile hekimlerinden veya hastanelerden de randevu alabilirler. Evde aşı olmasını isteyen vatandaşlarda yine MHRS veya 182’den üzerinden TSM’den randevu aldıklarında evlerine ekibimiz gelerek aşılarını gerçekleştiriyorlar. Aşılama işlemimiz 85 yaş üzerindeki ve onunla birlikte ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlarımız için geçerlidir” diye konuştu.

Merve Savur aşılama işleminin ardından yan etki oluşumuna karşı vatandaşları yarım saat gözetim altında tuttuklarını da ifade etti.