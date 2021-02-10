Abdullah Paydar Diş Hastanesi Başhekimi oldu

EROL TAŞKAN

Diş Hekimi Abdullah Paydar, Diş Hastanesi Başhekimliği görevine atandı.

Başhekim İhsan Malatyalı’nın emekli olmasıyla birlikte, Çorum’un sevilen diş hekimlerinden Abdullah Paydar görevine başladı.

Hakimiyet, yeni görevi nedeniyle Abdullah Paydar’ı kutlar, görevinde başarılar diler.

Abdullah Paydar kimdir?

1982 Çorum doğumludur. İlk, orta, lise öğrenimini Çorumda yapmış olup, 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. 2008 yılına kadar özel polikliniklerde görev yaptıktan sonra, 2009 yılından itibaren Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapmıştır. Başta UMKE olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda gönüllü olarak başarılı görevlere imza atmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 19:29