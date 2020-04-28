Ahbap Derneği’nden Çorum’a 4 adat ventilatör bağışı

FATİH BATTAR

Ünlü şarkıcı Haluk Levent öncülüğünde kurulan Ahbap Derneği,’nin Sağlık Bakanlığı’na bağışladığı 6 adet ventilatörden 4 tanesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Yaptığı yardım kampanyaları ile vatandaşın takdirini kazanan Ahbap Derneği, COVID-19 hastalarına nefes olabilmek için, devlet hastanelerine 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı desteğinde bulundu. Cihazlardan 4'ü Çorum’a teslim edilirken, 2 tanesi de ihtiyaca göre Sağlık Bakanlığı yönlendirmesiyle gönderilecek.