Ahbap Derneği’nden Çorum’a 4 adat ventilatör bağışı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent öncülüğünde kurulan Ahbap Derneği,’nin Sağlık Bakanlığı’na bağışladığı 6 adet ventilatörden 4 tanesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Ahbap Derneği’nden Çorum’a 4 adat ventilatör bağışı

FATİH BATTAR

Ünlü şarkıcı Haluk Levent öncülüğünde kurulan Ahbap Derneği,’nin Sağlık Bakanlığı’na bağışladığı 6 adet ventilatörden 4 tanesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Yaptığı yardım kampanyaları ile vatandaşın takdirini kazanan Ahbap Derneği, COVID-19 hastalarına nefes olabilmek için, devlet hastanelerine 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı desteğinde bulundu. Cihazlardan 4'ü Çorum’a teslim edilirken, 2 tanesi de ihtiyaca göre Sağlık Bakanlığı yönlendirmesiyle gönderilecek.

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