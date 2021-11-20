Aile hekimi virüse yenildi

FATİH BATTAR

Çorum'un Osmancık ilçesinde görev yapan aile hekimi Dr. Şerafettin Boyacı, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere Samsun'da koronavirüs tedavisi gören Boyacı, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Osmancık Gemici mahallesinde 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Şerafettin Boyacı'nın vefatı tüm ilçeyi ve sağlık çalışanlarını yasa boğdu.

KARDEŞİ VİRÜSÜ YENDİ, KENDİSİ YENEMEDİ

Bu arada kardeşi Osmancık İYİ Parti Mustafa Boyacı'nın Samsun'da koronavirüs tedavisi gördüğü, hastaneden bugün tedavi olarak taburcu olduğu öğrenildi.

Merhumun yarın öğle namazından sonra toprağa verilmesi bekleniyor.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021, 00:06