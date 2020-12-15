‘Anestezi teknisyenleri mental yorgunluk yaşıyor’

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 13 Aralık Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri günü nedeniyle yaptığı açıklamada yayınladığı, “Sağlık ordusunun en önemli branşlarından biri olan Anestezi Teknisyenliği ve Teknikerliği’ni, çalışanlarımızın bu gününde var olan sorunları ile karşılıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın genel sorunlarının yanında anestezi teknisyen ve teknikerlerinin mesleki sorunlarının çözümü için sağlık çalışanlarının yetkili sendikası olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Anestezi teknisyenleri ve teknikerlerinin çalışma koşullarını iyileştirilmesi ve meslektaşlar arası sosyal faaliyet ve pozitif diyaloğu artırarak iş motivasyonunun arttırılmasının öncelikler arasında olması gerektiğini kaydeden Saatcı, “Anestezi teknisyenleri yaptıkları iş gereği hem fizik hem de mental yorgunluk yaşamaktadırlar. Bunun yanı sıra toksik atık ve anestezik gazlara maruz kalan anestezi teknisyenlerinin daha sağlıklı ortamlarda mesleklerini sürdürmeleri için gereken koşullar acilen sağlanmalıdır. Sendikamız tarafından kazanıma dönüştürülen yıpranma payı ödenmesi konusunda anestezi teknisyenlerine pozitif ayrıcalık verilmesi gerekmektedir. Çalışma ortamlarında maruz kaldıkları gazlardan dolayı sağlık açısından da yıpranan çalışanlarımıza bu ayrıcalığın sağlanması için Sağlık-Sen olarak çalışmalarımızı yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

Saatcı, sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak çalışanların en iyi şartlarda görev yapabilmesi, onların hak ve menfaatleri korumak adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele edeceklerini dile getirerek, Aralık Anestezi Teknisyeni ve Teknikerleri Günü’nü kutladı.