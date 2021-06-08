Aşı olmayanlar buralara giremeyebilir!

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 13 milyon vatandaş 2. doz aşısını vuruldu. Sonbahar aylarına kadar koronavirüsün kontrol altına alınması için planlamalar masada duruyor. Aşı randevularına olan talebin azalmasıyla caydırıcı yasakların tekrar gelmesi gündeme geldi.

Toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşması için ve normal hayata dönülmesi için aşılama çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Yapılan toplantılarda aşı randevularına olan ilginin azalması dikkatlerden kaçmadı.

Sağlık Bakanlığı, aşı takviminde 50 yaş altına geçti. Koronavirüs aşısına olan talebin azalması durumunda aşı vurulan vatandaşlara pozitif ayrımcılık yapılması konusu gündeme geldi. Özellikle AVM’ler, devlet daireleri, bankalar, kafeler gibi kapalı alanlara girişte HES kodunda olduğu gibi benzer bir uygulama yapılabilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin de aşılama hızını arttırmak için hızla bazı önlemler devreye sokulması planlanıyor. Öncelikli olarak aşı zorunlu hale getirilmeyecek, vatandaşın inisiyatifine bırakılacak. Birkaç ay yeni gruplar açılarak hızla aşılamaya devam edilecek. Aşı yaptırmama konusunda direnen kişiler için Ağustos ayı gibi bazı önlemler devreye girecek.

BELLİ NOKTALARA GİREMEYEBİLİRLER

Aşı oranlarının arttırılması için bazı yerlere girişte aşı kartı istenmesi gibi yöntemler gündeme gelecek. Örneğin, AVM'lere, restoran gibi yerlere girerken HES kodu isteniyor.

HES KODU GİDİYOR, AŞI KARTI GELİYOR

Önümüzdeki dönem HES kodunun yanı sıra aşı karnesi olmayanların buralara alınmaması gibi seçenekler günleme gelebilecek. Tiyatro, sinema gibi yerler için de aşı kartı aranabilecek.

Toplumun bilinçlendirilerek aşı oranlarının arttırılması için bazı kampanyalar düzenlemesi de gündemde.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 16:30