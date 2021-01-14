‘Aşılama 5 günde bitecek’

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, 5 gün içinde aşılama çalışmalarının bitmesini planladıklarını söyledi.

Yoğunluk oluşmaması açısından 20 noktada aşı odası oluşturduklarını ifade eden Başhekim Sezikli, günlük ortalama 1900 sağlık personeline aşı yapılmasını planladıklarını belirterek, “Günlük kapasitemizi artırabiliriz. Tüm aşılarımız MHRS’den alınan randevuya göre yapılmakta. Randevuya istinaden kişinin isteğine göre kendi belirleyeceği odada aşısını yaptırabiliyor. Şu ana kadar her hangi problem yaşamadık. 5 gün içinde aşılama çalışmalarının bitmesini planlamaktayız” dedi.