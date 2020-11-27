Bakan Koca Çorum'daki vakalar hakkında bilgi aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ile video konferans yöntemiyle görüşerek Çorum'da vakalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Koca Çorum'da vaka sayısına oranla hastaneye yatışların gittikçe arttığına dikkat çekerek; "Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini ele aldık. Samsun’da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir’de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.