Başhekim, Laborantların gününü kutladı

FATİH BATTAR

28 Nisan ‘Laborantlar Günü” nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, hastane laboratuvarını ziyaret ederek, tüm laborantların Laborantlar Günü’nü kutladı.

Koronavirüs dolayısıyla sağlık sektöründe riskin en yüksek olduğu alanda çalışan laborantların tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başhekim Sezikli; “Hata kabul etmeyen bir meslekte azami gayret göstererek çalışan laborantların sağlık hizmetlerinde üstlenmiş oldukları rol çok önemlidir. Bu vesileyle arkadaşlarımızın 28 Nisan Laborant günlerini kutluyorum'' dedi.

Laboratuvar çalışanları da desteklerinden dolayı Başhekim Prof. Dr. Sezikli’yi alkışlayarak, teşekkür etti.

