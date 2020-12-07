Çorum Özel Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Bekircan Peksoylu, belde kanal darlığı konusunda bilgi verirken, ağrılara darlığın sebep olduğu saptanırsa, önce ilaçlı tedavinin deneneceğini, iyileşme görülmediği takdirde cerrah yöntemlere başvurulmasının gerekeceğini söyledi.

BELDE KANAL DARLIĞI VE TEDAVİSİ

Çorum Özel Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Bekrcan Peksoylu; belde kanal darlığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Çorum Özel Hastanes Beiyn ve Sinir Cerrahisi üntesinde belde kanal darlığı konusunda gereken her türlü tedavinin yapıldığını belirten Opr. Dr. Bekircan Peksoylu, Ünite bünyesinde poliklinik şartlarında ve Cerrah müdahale ile belde kanal darlığı tedavisi hastanın durumuna göre yapılmaktadır.” dedi.

Opr. Dr. Bekircan Peksoylu belde kanal darlığı ve tedavisi ile ilgili olarak şu bilgileri verdi;

BELDE KANAL DARLIĞI NEDİR?

Omurlar, omurilik ve sinir lifler adı verilen yapılarının korunmasını sağlayan kemik yapılardır. Omurilik ve sinir lifler omurların ortasındaki kanal boyunca başın alt kısmından başlayarak aşağıya doğru inerler. Omurlar arasında omurların birbirine bağlanmasını sağlayan, disk adı verilen yapılar vardır. Bu diskler yaş ilerledikçe sıvı miktarlarını kaybederler. Bu durum diskin yük taşıma yeteneğinin azalmasına ve sertleşerek bulunduğu yerden spnal kanala doğru yer değiştirerek kanal çapının daralmasına neden olabilir. Kanal darlığının dğer bir neden, omurların arasındaki faset eklem büyümesidir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kanal darlığı her zaman belirti vermeyebilir. Çalışmalar hiçbir belirtsi olmayan fakat ciddi kanal darlığı olan birçok insan olduğunu ortaya koymuştur. Eğer varsa belirtler; sırt ya da bacaklarda ağrı, uyuşukluk ve kramptır. Bacaklarda kuvvetsizlik meydana gelebilir. Nadren mesane ve bağırsak problemlerine neden olabilir. Yakınmalar uzun süre ayakta kalma ve yürümeyle artabilir. Belirtler devamlı ya da nöbetler biçiminde gelip geçen şekilde olabilir. Sınırlı bir süre yürüdükten sonra bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma nedeniyle durma ve çömelme gereği duyulabilir. Yürüme mesafesi giderek azalabilir. Eğilme veya oturmayla ağrı hafifleyebilir veya tamamen geçebilir.

TANISI NASIL KONULUR?

Hasta poliklniğimize geldiğinde öyküsü dinlenir ve muayene edilir. Röntgen daralmış disklern veya zayıflamış disklern varlığını ortaya koyabilir. Manyetik Rezonans (MR) ile omurgadak darlıkların miktarı detaylı bir şekilde saptanabilir. Bilgsayarlı Tomograf (BT) de detaylı araştırma için kullanılabilir. Tüm bu çalışmalar kanal darlığını sinir kökü basısını, darlığın yerinin saptanmasını sağlar.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Muayene edilen hastada ağrıya sebep olan bir darlık saptanmışsa, öncelikle cerrah olamayan yöntemler denenir. Bu tedavi seçenekler ilaç tedavisi ve ağrının kontrol altına alınması için ağrı kesicilerdir. Somut tedaviye karar verilirken hastanın dayanıklılığı ve yakınmalarının yaşam kalitesini düşürüp düşürmediği göz önünde bulundurulur. Ayrıca spnal enjeksyonlar da yapılabilir.

CERRAHİ TEDAVİ

Cerrah yöntemler, cerrah olmayan yöntemlerle ağrısı kontrol altına alınamayan hastalarda uygulanır. Cerrahi girişim ayrıca; ilerleyici bacak güçsüzlüğü, idrar torbası ve bağırsak problem olanlarda tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

Yapılacak cerrah girişimin amacı, basıyı kaldırıp kanal çapını genişletmektr. Bu işlemn adı lomber dekompresyondur. Lamnektom seçilebilecek cerrah yöntemlerden biridir. Bu yöntemde arkadaki kemikler alınarak daralan kemk kanalı genişletilir. Hemlamnektom blateral flavektom tekiniğinde, arkadaki kemikler bir taraftan alınarak kanal genişletilir.

Doğru endikasyonla yapılan cerrah müdahale ile bacak ağrısı ve bacağın fonksyon kaybı düzelir. Günümüzde hastalar operasyondan birkaç hafta sonrasında normal hayatlarına dönebilmektedir. Kanal darlığında bazen, zayıf olan omurlar arasında kayma olur ve buna spondlolztezs denr. Ve böyle bir durumda omurlar arasındak sabitlik kaybolur. Böyle olgularda spnal füzyon (omur birleştrme ) cerrahisi omurları sabitlemek amacıyla dekopresyon işlem ile beraber yapılabilir. Birleştirme işlem, birleştirilecek omur arasında kemik doku ya da teknik bir takım aletler ile yapılır. Birleştirme önden ya da arkadan her yönden de yapılabilir. Birleştirme cerrahisinde başarı oranı %65’ten fazladır. Cerrah sonrası hastanede kalış süresi sadece birkaç gündür. Çoğu hasta 6-9 haftada tüm aktvitelerine geri dönebilmektedir.”