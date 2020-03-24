Belediyeden sağlık çalışanlarına servis

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli için ücretsiz taşıma hizmeti başlattı.

Belediyenin koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında tahsis edilen servis araçları 4 güzergahta yaklaşık 400 sağlık çalışanını sabah evinden hastaneye, akşam da hastaneden evine taşıyor.

Taşıma hizmeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sağlık çalışanlarının vatandaşlarla temasını önlemek amacıyla ücretsiz toplu taşıma yerine ücretsiz özel servis hizmetini uyguladıklarını ifade etti.

Sağlık çalışanları için ne gibi kolaylıklar sağlanabileceği konusunda Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ile görüştüklerini belirten Başkan Aşgın, "Tüm dünyayı etkisi altına alan virüse karşı Çorum'da tedbirler alıyoruz. Koronavirüs salgınında en riskli gruplardan biri olan sağlık çalışanlarına yönelik neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlamanın en güvenli yolunun ücretsiz servis hizmeti sağlamak olduğunu değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hastanenin Destek Kalite Müdür Yardımcısı Tuncay Özdemir ise servis hizmetinden yararlanmak için 400 sağlık personelinin talepte bulunduğunu dile getirerek, “Sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderildi. Belediye, bizim büyük bir yükümüzü omuzladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 14:26