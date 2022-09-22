Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Ağustos ayı sağlıkta şiddet raporuyla ilgili açıklama yaptı.

Şiddetin, canla başla çalışan isimsiz kahramanlar olan sağlık çalışanlarının canını yakmaya devam ettiğini belirten Ahmet Saatcı, “Toplumun şifa kaynağı sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Ağustos ayında da durmadı. Geçtiğimiz aylarda Doktor Ekrem Karakaya’nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin yasını tutan sağlık camiası, yakın zamanda gelen bir acı haberle de sarsıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, canice katledildi. Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz. Güvenlik görevlisi Okudan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Artık bir arkadaşımızı daha şiddete kurban etmek istemiyoruz”dedi.

Sağlık sisteminin omurgası olan çalışanlara yönelik yapılan saldırıların çoğunun, hasta ve hasta yakınları tarafından geldiğini ifade eden Saatcı, “Maalesef; sayılar, mekanlar, unvanlar değişse de saldırganların kimliği değişmiyor. Sağlık sisteminin omurgası olan çalışanlara yönelik yapılan saldırıların çoğu, hasta ve hasta yakınlarından gelmektedir. Bu durum toplum vicdanında büyük yaralar açmakta, tüm kesimlerin tepkisini çekmektedir. Sağlık sistemine hançer gibi saplanan bu durum sağlık hizmetinin kalitesini etkilemekte, aynı zamanda sağlık çalışanlarının korku içerisinde görevlerini yapmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda toplumsal duyarlılığın artırılmasının ne kadar önemli olduğunun da göstergesidir. Ayrıca, birçok olayda saldırganların yasaya rağmen ceza almaması hem sağlık çalışanlarını derinden etkilemekte hem de saldırganları cesaretlendirmektedir. Hal böyle olunca da şiddetin hız kesmeden devam ettiğini görmekteyiz. Tüm bunlar dikkate alındığında, sağlıkta tehlike çanlarının ne kadar acı çaldığını duyabiliriz”şeklinde belirtti.

Toplumun genelini rahatsız eden sağlıkta şiddetin artık son bulması gerektiğini kaydeden Ahmet Saatcı, “Beyaz kod uygulaması, cezaların yüzde 50 oranında artırılması, sağlıkta şiddetin bir kamu davası niteliğine dönüşmesi ve son olarak çıkarılan yasa ile sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına alınması sağlıkta şiddetin son bulmasına yönelik atılan çok değerli adımlardır. Ancak, hayata geçen bu önemli düzenlemelerin beklenen başarıya ulaşabilmesi için belli uygulamaların da bir an önce hayata geçmesi elzemdir. X-ray cihazlarının hastanelere yerleştirilmesi elbette doğru bir adım. Ancak, bununla birlikte güvenlik görevlilerinin yetkililerinin artırılması da gerekmektedir. Hasta ve hasta yakınlarının hastanede bekleme alanları ayrı tutulmalı, aynı zamanda hasta yakınlarının hastaları hakkında bilgiye doğru ve kolay ulaşmasının kanalları açılmalıdır. Şiddetin yoğun olarak yaşanabileceği birimlerde görevli sağlık çalışanlarına ‘kriz anlarını yönetmeye yönelik’ iletişim eğitimlerinin verilmesi de önem arz etmektedir. Bu adımların atılması sağlık çalışanlarının can güvenliği için hayati öneme sahiptir. Bugüne kadar atılan adımlar ile bahsettiğimiz gerekli düzenlemeler ve altyapı çalışmalarının hayata geçirilmesi, şiddeti ortadan kaldırmasa bile minimum düzeye indirecektir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Ağustos ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına baktığımızda, bir önceki aya göre kısmi bir azalış yaşandığını görüyoruz. Ağustos ayında 28 saldırganın neden olduğu 18 şiddet vakasında 29 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ay boyunca yaşanan 18 şiddet olayının 15’ine hasta ve hasta yakınları neden olurken, 3’üne ise kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Ağustos ayı boyunca şiddet vakalarının 17’si hem sözlü hem fiili, 1’i sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının 16’sı hastanelerde, 2’si ise sahada gerçekleşti. Ay boyunca yaşanan 18 şiddet olayında; 10 hemşire, 9 doktor, 6 acil tıp teknisyeni, 4 güvenlik görevlisi mağdur oldu. Şiddet vakalarına sebebiyet veren 28 saldırganın 6’sı hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 18 saldırgan serbest bırakıldı. 1 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 3 saldırgan ise tutuklandı. 4 ay önce Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlıkta Şiddet Yasası’yla birlikte önemli bir adım atıldı. Ama adli mercilerin saldırganları serbest bırakmaya yönelik verdiği kararlar, yasanın beklenen etkinliğini zedelemektedir. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının “güven” duygusunu da zedelemektedir. Hakim, savcı ve kolluk kuvvetleri sağlıkta şiddete hassasiyetle yaklaşmalı, yasanın maddelerini tereddütte yer bırakmayacak şekilde uygulamalıdır. Ağustos ayında yaşanan 2 olay, sağlık çalışanlarının umutsuzluğunu ortaya koymaktadır. Şanlıurfa’da bir doktoru darp eden 3 saldırgan, davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. Afyonkarahisar’da ise kentin tek hematoloji hekimi, bir hasta yakınının CİMER'e yazdığı şikayet dilekçesinde şiddet ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 'öldürülme endişesi taşıyorum' diyerek istifa etti. Öte yandan bu olumsuz haberlerin yanı sıra yaşanan güzel olaylar da sağlık çalışanlarını mutlu etmektedir. Safranbolu Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada bir hasta yakınını ve sağlık çalışanlarını darp ettiği gerekçesiyle açığa alınan uzman çavuş, çiçek ve pastayla hastaneyi ziyaret ederek sağlık çalışanlarından özür diledi”dedi. (Haber Merkezi)