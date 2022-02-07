Bir haftada iki katına yakın arttı

M.BURAK YALÇIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Çorum’da vaka sayıları geçen haftaya oranla yaklaşık 2 kata yakın bir artış sergiledi.

Paylaşılan hariyata göre Çorum’da geçtiğimiz hafta 100 binde 306 olan vaka sayısı bu hafta 521,76’ya yükseldi.

Bakan Koca, en çok vaka sayısı artan iller arasında ise Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa’nın yer aldığını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022, 15:03