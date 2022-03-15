FATİH BATTAR

Hastanede düzenlenen Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının sağlık sisteminin çökmemesi için elinden geleni yaptığını ancak normalleşme süreci ile birlikte biriken hasta yüküne karşı alarm verdiklerini söyledi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Tıp Bayramı etkinliği düzenlendi.

Hastane Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, pandemi döneminde doktorlar ve sağlık çalışanlarının büyük bir özveri örneği gösterdiğini belirterek; “Herkesin birbirinden kaçtığı yeri geldi acillerde annemizi-babamızı bıraktığımız dönemde biz sağlıkçılar tüm hastalarımıza sahip çıktık. Belirsizliğin verdiği korku ve endişe nedeniyle haftalarca, aylarca ailemizden uzak kaldık hatta toplumda yeri geldi damgalandık. Sağlıkçıların potansiyel bir bulaştırıcı olarak gördüğü bir dönem yaşadık. Bir çok ülkede sağlık sitemi çökerken, biz sağlık siteminin çökmemesi için elimizden geleni yaptık. Pandemi uzadıkça uzadı pikler üzerine pikler gördük ve daha çok yorulduk. Emekliliğimiz, istifamız ve izinlerimiz gibi temel haklarımızı kısıtlandı ama biz sağlıkçılar olarak geri durmadık ve çalıştık. Şimdilerde ise normalleşmeye başladık ama bu sefer de sağlık sistemi normalleşen süreçte biriken hasta yüküne karşı alarm veriyoruz. Bütün bu olumsuzluklara rağmen umutluyuz.” şeklinde konuştu

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise hekimlerin pandemi döneminde yaşadığı sıkıntılardan bahsederek; “Hekimlerimiz birer kahramana dönüştü.” dedi

Konuşmaların ardından hastanede görev yapan doktor ve sağlıkçılara moral ve motivasyon vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim üyesi Dr. Öğretim üyesi Elif Doğru sahne aldı. Birbirinden güzel Türkçe ve yabancı eserleri seslendiren Doğru, büyük alkış topladı. Müzik dinletisinin sonunda Turkuaz yetkilisi Serkan Sabur etkinliğe desteklerinden dolayı Dr. Öğretim üyesi Elif Doğru ve ekibine hediye takdim etti.

Program Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fehmi Katırcıoğlu ‘Hititler’de Sağlık: Anadolu'da 3500 yıl önce uygulanan tedavi yöntemleri konulu’ söyleşi gerçekleştirildi.

Katırcıoğlu, “Tıbbın birçok bilimin ortaya çıkış temelini oluşturan günlük ihtiyaçlardan doğduğu ve önceleri bilim dışı unsurlar olan din ve büyü ile iç içe olup, zamanla tamamen modern tıp seviyesine ulaştığı bilinmektedir” diyerek, MÖ 2000 yılında Anadolu’da büyük bir devlet kuran ve yüksek bir medeniyete sahip olan Hititler’in tıp konusunda diğer medeniyetlerin gelişmelerinden faydalandığını anlattı.

Katırcıoğlu, bugüne kadar yapılan kazılarda gün ışığına çıkartılan Hitit çivi yazılı tabletler arasında dinsel, büyüsel ve bilimsel tedaviyi içeren metinlerin yanı sıra sadece bilimsel tedaviyi içeren tıbbi metinlerin önemli bir grubu oluşturduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2022, 18:52