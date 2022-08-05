Bu ameliyat hastanede ilk kez yapıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitm ve Araştırma Hastanesi’nde ilk defa ‘Laparoskopik Dalak Koruyucu Distal Pankreatektomi’ (pankreas kuyruk kanseri) ameliyatı gerçekleştirildi.

Karın ağrısı, kilo kaybı şikâyetleri ile hastaneye başvuran Ş.S. isimli 51 yaşındaki kadın hastanın yapılan muayene ve radyolojik tetkiklerde pankreas orta ve kuyruk kesiminin içinde olan kanser tespit edildi.

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Veysel Barış Turhan tarafından Çorum’da ilk kez ‘Dalak Koruyucu Distal Pankreatektomi’ ameliyatı kapalı yöntem ile yapıldı. Kanserli dokunun tamamı başarılı şekilde çıkartıldı. Hasta ameliyat sonrası beşinci günde sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.

Daha önce de aynı ekip tarafından kapalı yöntemle yemek borusu, mide, kalın bağırsak kanserleri ameliyatları da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.

Konu hakkında yapılan açıklamada, kapalı cerrahilerin deneyimli bir ekip gerektiren iyi sağlanmış hastane koşullarında yapılması gereken ameliyatlar olduğun belirtilerek, “Ayrıca kapalı kanser ameliyatları erkenden ayağa kalkılabilen, daha az ağrı ve kanama yaşanan ameliyatlardır. Hastaların ameliyat sonrası konforu da kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar sonrası artmaktadır. Büyük merkezlerde yapılan bu özellikli laparoskopi becerileri gerektiren ameliyatlar Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında başarılı bir şekilde yapılabilmektedir”denildi.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir Ş.S.’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, ayrıca Cerrahı Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Veysel Barış Turhan ile ekibini tebrik ederek teşekkür etti.

Başhekim Zehir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güncel ve ileri düzey ameliyat ve tedavi sunumu için hekimlere tüm desteğin artarak sürdürüleceğini de belirtti. (Haber Merkezi)