Bu merkez Çorum’da ilk ve tek

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Elif Durak Çocuk Gelişimi ve Danışmanlık Merkezi Çorum’da açıldı.

İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi alanında lisans eğitimini tamamlayan Elif Durak tarafından açılan merkez, Ulukavak Mahallesi, Dr. İlhan Gürel Caddesi numara 7-A’da hizmet vermeye başladı.

Çorum’da ilk ve tek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Elif Durak, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç, risk altındaki çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını değerlendirebilen, uygun programlar geliştirerek çocuğu ve aileyi desteklediklerini söyledi.

Her çocuğun gelişim süreçlerinin kendisine özel olduğunu vurgulayan Durak, Çocuk Gelişimi ve Danışmanlık Merkezinde; 0-18 yaş pedagojik danışmanlık, bebeklik dönemi gelişim takibi, özgül öğrenme güçlüğü, tuvalet alışkanlığı kazanımı, kardeş kıskançlığı, alt ıslatma, parmak emme, öfke-saldırganlık, tırnak yeme, davranışsal ve duygusal problemlerde destek, akran zorbalığı, boşanma-ölüm kaygısı, çocuk-aile içi iletişim-çocuk aile tutumları vb. konularla ilgili pedagojik destekler ve hizmetler verdiğini kaydetti.

Elif Durak ayrıca çocukların gelişimsel süreçlerini zihinsel, sosyal ve duygusal olarak takip etmek ve desteklemek amacıyla; Denver II gelişimsel tarama testi, okul olgunluk testi, objektif çocuk değerlendirme testleri, Moxo dikkat testi, oyun terapisi, Filial oyun terapisi, gelişimsel oyun terapisi, akıl-zeka oyunları vb. alanlarda da çocukların gelişimlerini pedagojik olarak takip ettiklerini sözlerine ekledi.