Çalışan kalpte kapak değişimi

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde “Çalışan Kalpte Kalp Kapağı Değişimi” operasyonu ilk kez yapıldı. Ameliyat sonrasında hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

10 yıl önce İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 3 damar koroner arter baypas ve mitral kapak tamir operasyonu geçiren 60 yaşındaki Muammer Ahçı, nefes darlığı şikâyetinin yeniden başlaması üzerine ameliyat olduğu hastaneye yeniden başvurdu.

Yapılan tetkikleri sonucu daha önce tamir işlemi yapılan kalp kapakçığında ileri derecede kaçağın tekrar başladığı ayrıca diğer kalp kapakçığında da ileri derecede kaçağın başladığı tespit edildi.

Ameliyat olması gerektiği söylenen hastaya farklı şehirlerde ve farklı kalp ve damar cerrahisi kliniklerinde ameliyatının çok yüksek riskli olduğu belirtildi.

Haziran ayı başında nefes darlığı şikâyetlerinin iyice artması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’ne başvuran Muammer Ahçı’ya yapılan ekokardiyografi incelemesi sonrasında ameliyata karar verildi.

Daha sonra Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emir Erol ve Dr. Öğr. Üyesi Sertan Özyalçın’dan oluşan ekip tarafından kalp durdurulmadan yapılan operasyonla çalışan kalpte mitral kalp kapakçığı değiştirildi.

Aynı ameliyatta triküspit kapağına da tamir işlemi uygulanan hasta, ameliyat sonrası bir günde problemsiz şekilde Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Servisine alındı.

Yaklaşık 5 gün süren tedavinin ardından hasta 29.06.2020 tarihinde sağlığına tamamen kavuşarak taburcu edildi.

İlk defa gerçekleştirilen ameliyat hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya, “2. kez yapılması gereken kalp ameliyatlarında ölüm ve sakatlık riski oldukça yüksektir. Hastamız yaklaşık 10 yıl önce ciddi bir operasyon geçirmiş ancak kalp kapağı hastalığı yıllar içerisinde tekrar etmiştir. 2. kalp ameliyatları standart kesi ile yapıldığında ameliyatın riskleri oldukça artmaktadır. Bu nedenle bu riskleri azaltmak için sağ koltuk altından yaklaşık 10-12cm genişliğinde bir kesi ile kalp durdurulmadan, kalp ve akciğer makinesi yardımı ile mitral kapak değişimi ve triküspit kapak tamiri operasyonu yapmaya karar verdik. Yaklaşık 5 saat süren operasyonu başarı ile gerçekleştirdik. 8 yıldır hizmet vermekte olan kliniğimizde 3 öğretim üyesi, 2 uzman doktor ve 1 asistan doktor ile hizmet vermekteyiz. Yılda yaklaşık 250 açık kalp ameliyatı uygulanan kliniğimizde, erişkin kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisinde dünyada uygulanan tüm yöntemleri başarı ile uygulamaktayız” dedi.

Muammer Ahçı ise sağlığına kavuşmasında emekleri olan doktorlar ve diğer tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 19:53