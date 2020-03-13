Çölyak hastalarını umutlandıran proje

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin çölyak hastaları için alternatif doğal ve glütensiz gıda ürünü geliştirmek üzere hazırladıkları proje, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı 2019 yılı 2. Dönem başvuru sonuçlarına göre, Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Hülya Çakmak’ın akademik danışmanlığında, öğrenciler Şeyma Meryem Yılmaz ve Merve Mama’nın, “Gıda ve Tarım” alanında hazırladığı “Glütensiz Keklerde Gam Alternatifi Olarak Çimlendirilmiş Keten Tohumu Ununun Kullanılması” adlı proje, destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında, katkı maddesi olarak gam yerine tamamen doğal çimlendirilmiş keten tohumu unuyla kıvamı ayarlanarak geliştirilen glütensiz kekin kalite özelliklerinin, ticari glütensiz kek karışımlarıyla kıyaslaması yapılacak. Özellikle okul çağındaki çölyak hastaları için glütensiz fırıncılık ürünlerine alternatif olarak, tamamen doğal olarak çimlendirilmiş keten tohumu unuyla kıvamı ayarlanan keklerin, piyasaya kazandırılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, gam alternatifi olarak keten tohumu unu kullanılarak üretilen kekin kalite özelliklerini artırmaya yönelik formülasyon geliştirme çalışmaları yapılacak. (Haber Merkezi)