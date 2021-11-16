Çorum 2 yıldır Diş Hastanesi’nin ihalesini bekliyor

FATİH BATTAR

Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki Güney Kampüsü’ne yapılması planlanan Diş Hastanesi’nin ihalesi 2 yıldır yapılamadı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri 2019 yılında yaptığı açıklamada Diş Hastanesi’nin ihalesinin 2020 yılında yapılacağını açıklamıştı ancak aradan geçen 2 yıla rağmen Diş Hastanesi’nin ihalesi bir türlü gerçekleşemedi.

2020 yılında tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan pandemi nedeniyle Diş Hastanesi’nin ihalesinde bir gecikme yaşanırken, Bahabey Caddesi’nde yıllardır hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi artık beklentileri karşılayamaması üzerine Çorum halkı Çorum’un en önemli sağlık yatırımlarından birisi olacak Diş Hastanesi’nin bir an önce kazandırılmasını bekliyor.

En son Haziran ayında AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etmiş, Diş Hastanesi’nin, Hitit Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan afiliasyon protokolü kapsamında güney kampüsü alanında Hitit Üniversitesi’ne tahsisinin yapılan 20 bin metrekare arsa üzerine inşa edileceğini duyurmuştu.

Hastanenin Sağlık Bakanlığı’nca yapılacağını açıklayan milletvekilleri bu yıl içinde projenin tamamlanarak yapım ihalesi geçileceğini belirtmişti.

DİŞ HASTANESİ HAKKINDA

İlk önce Bahabey Caddesi’ndeki mevcut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yerine düşünülen Diş Hastanesi, mahalle halkının proje kapsamında bahçedeki ağaçların kesileceği tepkisi üzerine başka bir alana yapılması planlandı.

2019 yılında milletvekilleri Diş Hastanesi’nin Güney Kampüsü’ne yapılacağını açıkladı ve 2020 yılında projesinin tamamlanarak ihaleye çıkacağını duyurdu. 2020 yılında yaşanan pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen proje halen ihale edilmeyi bekliyor.