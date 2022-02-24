Çorum'a 22 doktor ataması yapıldı

AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya Çorum ve ilçelerine 22 doktor ataması yapıldığını duyurdu.

Ak Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, 103. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasının çekildiğini Çorum ve ilçelerine 15 Pratisyen Doktor ve 7 Uzman Doktor olmak üzere 22 doktorun atandığını söyledi.

Milletvekili Kaya, "Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğüne 2 Pratisyen Hekim, Bayat İlçe Devlet Hastanesine 2 Pratisyen Hekim, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2 Pratisyen Hekim,Mecitözü İlçe Devlet Hastanesine 1 Pratisyen Hekim, Çorum Toplum Sağlığı Merkezine 1 Pratisyen Hekim, Osmancık İlçe Devlet Hastanesine 4,Pratisyen Hekim, Sungurlu İlçe Devlet Hastanesine 2 Pratisyen Hekim ve Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 Pratisyen Hekim olmak üzere toplamda 15 Pratisyen doktorumuzun ataması ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Hekimi, 1 Çocuk Nörolojisi Uzman Hekimi, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimi, 1 Radyoloji Uzman Hekimi, Çorum Göğüs Hastanesine 1 İç Hastalıkları Uzman Hekimi, Osmancık Devlet Hastanesine 1 İç Hastalıkları Uzman Hekimi, ve Sungurlu Devlet Hastanesine 1 Kulak Buran ve Boğaz Hastalıkları Uzman Hekimi ataması gerçekleşmiştir." dedi.

Kaya, sağlık sektöründe Çorum'un bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini belirterek; "Atamaların gerçekleşmesinde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya ve her zaman Çorum’a ve Çorum’lu hemşehrilerimize desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022, 12:59