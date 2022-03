Çorum'da 1.030 yeni kanser vakası tespit edildi

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Çorum'da 2021 yılında 1.030 yeni kanser vakası tespit edildiği açıklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 2021 yılında Kronik Hastalıklar Birimi, Kanser Birimi, Emzirme Haftası Etkinlikleri, Yenidoğan Tarama Programları, Mevsimlik Tarım İşçileri, Ruh Sağlığı Birimi Faaliyetleri, Kurul ve Eğitim Faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

2021 yılında kronik hastalıların önlenmesi, görülme sıklığının azaltılması, takibinin kolaylaştırılması, risk altındaki bireylerin daha erken tespit edilmesi amacıyla Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalılar 1. modül (kronik hastalık izlemi, hipertansiyon ve KVR değerlendirmesi) eğitimleri ile pandemi sebebiyle halk eğitimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Kanser Birimi tarafından yapılan etkinlikler hakkında verilen bilgide, “Özel gün ve haftalar kapsamında (1-31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü, 1-31 Mart Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı, 1-7 Nisan Dünya Kanser Günü, 15 Eylül Dünya Prostat Günü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı, 1- 31 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı) halk eğitim merkezleri, kuran kursları ve okullara gidilerek öğrenci ve halk eğitim farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Halkın yoğun olduğu merkezlere ve pazar yerlerine stant kurulmuş, farkındalık broşürleri dağıtılarak kanser taramalarına yönlendirilmiştir. Kanser tarama sonucu pozitif çıkan hastalar bir üst basamağa yönlendirilerek takipleri yapılmıştır. İl dışından 1 ay süreli mobil mamografi aracı getirilerek ilçelerde ve köylerde bulunan kadınlara mamografi çekimi yapılmıştır. Aktif Kanser Kayıtçılığı kapsamında 1.030 yeni tanılı kanser vakası güncelleme ve kaydı yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜSH birimi personelleri, Toplum Sağlığı Merkezi personelleri ve hastane personelleri tarafından, ‘anne sütünün önemi ve emzirme’ konusunda 2021 yılında 445 personele hizmet içi, 1.139 kişiye ise halk eğitimi verildiğinin ifade edildiği açıklamada, “2021 yılında ilimizde doğum yapan 5.507 annenin bebeklerinden Neonatal Tarama Programı kapsamında topuk kanları alınmış ve taramalarının yapılması sağlanmıştır. İlimizde 5.905 yeni doğan bebeğin İşitme Tarama Testi yapılmıştır. İlimizde 4.883 yeni doğan bebeğin GKD (Gelişimsel Kalça Displazisi) taraması yapılmıştır. Tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla farklı illerden aileleri ile birlikte ilimize gelen vatandaşlarımızın hizmetlere erişim konusunda bilgi yetersizlikleri önemli sağlık sorunları yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, erken ölüm, sakatlık ve hastalıkların en fazla görüldüğü bu grubun temel sağlık hizmetlerine erişimlerini artırmak, sağlık sorunlarını kontrol altına almak ve sunulan hizmetleri sürdürülebilir kılmak oldukça önemlidir. Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı her Toplum Sağlığı Merkezinden üçer kişilik ekip oluşturularak her ay en az iki kez mevsimlik tarım işçileri yerinde ziyaret edilerek, sağlık taramalarının yapılması gebe-bebek ve lohusa izlemlerinin yapılması gerekli durumlarda hastaneye sevklerinin yapılması, her mevsimlik tarım işçisinin Aile Hekimlerine ‘misafir masta’ olarak kaydının yapılması, gebe-bebek ve çocuk aşılamalarının aşı takvimine göre tamamlanması, Aile Planlaması Eğitimi, emzirme eğitimi yapılması sağlanmıştır”ifadelerine yer verildi.

Eğitim faaliyetlerinin de devam ettiğinin dile getirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“30.07.2021 tarihinde Mimar Sinan Kadın Kültür Merkezinde 25 kişiye ‘Pandemi Döneminde Psikolojik Sağlamlılık’ ve ‘Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele’ eğitimi verilmiştir.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında İlimizdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu ve Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ile işbirliği yapılarak Ekim ayı boyunca öğrencilere yönelik 'Psikolojik Sağlamlılık' ve 'Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele' farkındalık faaliyetleri düzenlenmiştir. 262 öğrenciye eğitim verilmiştir. İlimiz yerel basın mensuplarına 'İntiharın Medyadaki Yeri' ve 'Ruhsal Hastalıklarda Damgalanma Sorunu ve TRSM' eğitimi verilmiştir.