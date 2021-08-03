‘Çorum'da 2021 yılında 56 vatandaşın KKKA testi pozitif çıktı’

M.BURAK YALÇIN

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili hazırlanan raporu okuyan Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdullah Uysal, 2021 yılının ilk 6 ayında 56 vatandaşın KKKA testinin pozitif çıktığını, 2 kişinin ise vefat ettiğini söyledi.

İl Genel Meclisi Ağustos ayı ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin okunmasının ardından önergelerin görüşülmesine geçildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili hazırlanan raporu meclisin bilgisine sunan komisyon başkanı Abdullah Uysal, 2021 yılının ilk 6 ayında 85 hastadan numune alındığını, 56 tanesinin pozitif çıktığını, 2 kişinin ise bu hastalıktan öldüğünü söyledi.

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Devrez de görme engelli öğrencilerle ilgili hazırlanan raporu meclisin bilgisine sundu.

Çorum merkez ve ilçelerde 35 görme engelli öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Ahmet Devrez, “İl Özel İdaresi görme engellilerin bulunduğu okulların fiziksel koşullarını onların hizmet alacağı şekilde düzenleyebilir. Görme engelliler için hazırlanmış araç gerek ve materyalleri ve bunlar için özel olarak hazırlanmış yazılım ve donanımları, programları bu bireylere sağlayabilir. Görme engellilerin ulaşım ve hizmete ulaşma imkanlarını kolaylaştırabilir. Ayrıca İl Özel İdaresi olarak Çorum merkez ve ilçedeki okullardan bizzat bilgi istenerek daha verimli çalışmalar yürütülebilir” dedi.